Todo acerca de ventiladores de techo

Un ventilador es una máquina de fluido, más exactamente una turbomáquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la que mantener un flujo continuo de aire. Se utiliza para usos muy diversos como: ventilación de ambientes, refrescamiento de máquinas u objetos o para mover gases, principalmente el aire, por una red de conductos, Nosotros lo utilizaremos para combatir el calor en verano en nuestras casas.

Los ventiladores verticales, llamados ventiladores de techos, cuentan con sus aspas que están en posición horizontal, y por lo tanto el aire va hacia abajo, los hay de diferentes tamaños, diseños y potencias. Muy comunes, utilizados en habitaciones donde no hay espacio disponible en las paredes o el suelo, pueden ser muy peligrosos si no están correctamente fijados al techo, asi que a cuidar siempre su mantenimiento para evitar accidentes, aunque contratando a un profesional para su colocación e instalación no tendremos problemas futuros.

Un ventilador como dijimos funciona a partir de la electricidad, asi que es importante la instalación correcta de esta para el uso del ventilador, medir la potencia que generara para ver si nuestras termicas pueden aguantar ese consumo extra, si bien consumen mucho menos que un aire acondicionado, nos proporcionaran una sensación de fresco muy aclamada por todos en dias de verano, ademas nos ayuda a mantener nuestro hogar fresco y ventilado, para evitar la humedad en el ambiente y olores fuertes en el ambiente.

Generalmente este se coloca en una posición central en el techo, generalmente nos guiamos con la iluminiación, pero si no hay un dispositivo de iluminación central, determina el centro de la habitación usando una de las siguientes técnicas, ya que es importante mantenerlo centrado para la estetica de los cuartos de habitaciones y otros salones. Fija la nueva caja de conexiones clasificada para ventiladores en la viga más cercana, esto lo podra hacer tu especialista. Dibuja líneas diagonales con tiza en las esquinas opuestas de la habitación. Estas líneas se cruzarán en el centro exacto de la habitación (es mucho más fácil). Usa una cinta métrica para medir las paredes y encuentra los puntos intermedios (si no puedes hacer una línea con tiza). De esta manera lograras que el ventilador de techo quede centrado y convine con la estetica de nuestro diseño de interior.

Con la llegada del calor muchas personas piensan en incorporar un ventilador de techo en algún ambiente de tu casa, mas en dias sofocantes, lo primero que deben tener en cuenta son las características del lugar donde vayas a colocarlo: un living o dormitorio, una galería o quincho, etc. Después hay tips generales que podés tener en cuenta para realizar una buena elección:

Es importante saber el tamaño de ventilador que queremos instalar. Éste va a tener relación directa con el tamaño de la habitación, esto es un aspecto muy caracteristico a tener en cuenta, muy importante. Según el barrido de las aspas, los más comunes son los de 30 ideales para espacios de 6m2 aproximadamente. Los de 42 se utilizan en lugares de 7m2 y los de 52’ son la mejor opción cuando tenemos ambientes de 25m2 o más.

Luego Los modelos de 30 y 42 vienen con motores chicos. Por eso, si el cuarto donde pensás colocar el ventilador de techo es pequeño pero de altura considerable, lo mejor será optar por el modelo de tamaño superior. Otra opción en este tipo de ambientes, si el espacio y las funciones lo permiten, es utilizar dos ventiladores de tamaño chico en vez de uno grande.

En todos los casos, la colocación se realiza para que el aparato quede siempre a 2,30m del piso para lograr la mejor ventilación. Si el techo fuera inclinado, la colocación deberá ser no muy alta, con el agregado de una extensión para su suspensión y la conexión eléctrica desde el techo.

Con el uso el problema más común es el desbalanceo de las aspas. Esto se nota midiendo la distancia que hay entre las aspas al techo en la parte más alta. Para corregirlo, lo mejor es ejercer una suave presión hacia abajo o arriba para nivelarlas.

Otro detalle es verificar los torillos que sujetan las aspas a los brazos y estos al motor para evitar accidentes..

Algunos ventiladores tiene una función invierno ¿pero que es la función invierno?

La función invierno o modo inverso es simplemente un pequeño interruptor situado en la carcasa del ventilador que permite que éste gire en un sentido u otro. En verano, haremos que el ventilador gire en sentido contrario a las agujas de reloj, para que así genere una brisa hacia abajo. Por contra, en invierno seleccionaremos el sentido de giro contrario: el ventilador expulsará el aire hacia arriba y de este modo forzaremos la recirculación del aire caliente atrapado en el techo.

Un problema que les preocupa a muchos es el ruido de los ventiladores. Un ventilador de techo de calidad sí es silencioso. Y cuanto más lento gira, más silencioso es. Por lo tanto, nuestro consejo es que optes por un modelo de gran diámetro, para que así sea efectivo incluso a baja velocidad. Por otra parte, los ventiladores de techo con motor de corriente contínua DC son extremadamente silenciosos y disponen de un mayor rango de velocidades. La instalación en un dormitorio es ideal -más saludable que un aparato de aire acondicionado- y por motivos de seguridad y comfort es mejor situarlo a pie de cama. Hay modelos más silenciosos pero más caros, es cuestion de que puedas elegir tu modelo perfecto.

Cómo lograr que tu ventilador de techo dure mucho tiempo