Grandes ventajas de tener un sótano

Si tenemos la suerte de vivir en una casa, sabemos que los diseños de la misma y sus habitaciones son infinitas, si la construimos nosotros o la compramos hecha probablemente nos hemos topado alguna vez con el famoso sótano, ese ambiente que amamos tener pero generalmente no sabemos cómo utilizarlo. Esa clásica habitación ubicada en el subsuelo, en el entrepiso, e incluso es un piso superior pero que está como escondido, con poca ventilación y que nos inspira a hacer poco y nada.

Pero en caso de no tenerlo, al construir nuestra casa es una gran idea que, bien utilizada, nos llena de beneficios, si no está en tus planes construir un sótano, te aseguramos que tenes que pensarlo dos veces, es una habitación extra que puede ser utilizada de mil maneras y no te vas a arrepentir.

¿Por qué construir un sótano?

Si estamos planificando la construcción de nuestro hogar, no debemos pasar por alto una opción tal vez un poco olvidada pero de la que, sin dudas, no te vas a arrepentir: el sótano. Tal vez la palabra “sótano” nos recuerde a las viejas películas de terror o esos altillos llenos de polvo y cosas viejas, pero dejemos de lado esas asociaciones ya pasadas de moda y enfoquémonos en los sótanos reales, y en lo que un sótano de una casa moderna puede ser. El primer paso antes de cualquier plan es evaluar con un profesional las condiciones del terreno, en caso de que queramos ubicarlo en el subsuelo, muchas veces en suelos muy húmedos la construcción se debe realizar de manera especial así en un futuro no sufrimos las consecuencias en las paredes o el suelo. Por eso es fundamental evaluar las posibilidades de construcción para así poder crear un sótano que podamos utilizar de la manera que nos aseguremos el confort y la seguridad.

Sótano, altillo, entrepiso, todo vale Optar por un sótano, un altillo o una habitación en un entrepiso, si bien son distintas construcciones, llevan un mismo fin: sumarle una habitación que podamos utilizar de muchas maneras, seguramente al momento de terminarla todavía no tenemos definido cómo la vamos a utilizar, con qué muebles las vamos a llenar o quién la va a habitar, pero vamos a tener bien sabido que ya ganamos comodidad, espacio e infinidad de opciones. Es importante, si decidimos tener alguno de estos espacios en nuestra casa, evaluar las posibilidades con nuestro arquitecto y constructor, muchas veces los suelos y los climas pueden llegar a jugar una mala pasada si la construcción no se realiza correctamente, dando lugar así a sótanos llenos de humedad, o altillos que en verano se convierten en hornos inhabitables, por eso es importante pensar el diseño y la construcción con profesionales, contarles nuestras ideas y objetivos y ellos sabrán elegir la mejor opción y la mejor manera de llevarla a cabo para disfrutar de nuestro sótano con la misma comodidad que disfrutamos del resto de la casa.

Puntos a tener en cuenta al momento de construir

Cuando vamos a diseñar nuestro sótano es importante tener en cuenta ciertos puntos que van más allá de aquello en lo que se convertirá. Disponer de un espacio en el sub suelo de nuestra casa implica estudiar en primer lugar las condiciones del suelo, para evaluar si la construcción puede ser simple o requerir condiciones especiales para preservar las paredes y evitar que el sótano se llene de humedad. En segundo lugar debemos tener en cuenta si queremos iluminación natural (es de gran ayuda, si pensamos al sótano como posible habitación de huésped o cuarto de juegos) y, por supuesto, la ventilación no puede faltar, sea mediante una conexión al exterior o un sistema interno, el sótano debe estar ventilado siempre. Y, desde ya, instalaciones eléctricas y una conexión con las cañerías de agua, nunca está de más. Otro detalle que pocas veces tenemos en cuenta hasta el momento en que se nos convierte en un problema: el acceso. Un sótano si bien no es un lugar al que vamos a invitar a pasar a cada persona que pise nuestra casa, debe brindarnos un acceso cómodo a él, por el hecho de que no sabemos qué vamos a guardar allí, tal vez cosas grandes e incluso porque tal vez sea esa nuestra casa por muchos años y si la vejez nos encuentra allí probablemente no tengamos ganas de pisarlo si entrar al sótano implica una escalera poco cómoda o una puerta pequeña.

Un sótano, mil opciones

Un sótano, pensado por nosotros, alquilado, diseñado o comprado es una gran oportunidad de crear un ambiente a nuestro gusto, para compartir o estar solos. Un sótano se puede fácilmente convertir en una sala de juegos, cuántas veces soñamos con tener un espacio con juegos, tragos o incluso una tele, un espacio exclusivo para juego o entretenimiento es muy útil, y si ese espacio es un sótano, alejado de los dormitorios, te aseguramos que habrá sido una de las mejores inversiones. Pero no todo es juego, tengamos en cuenta que las grandes familias suelen tener muchos objetos, y no siempre todos caben en la casa, además de que muchas veces no todo se utiliza cotidianamente como para tenerlo a disposición, por eso el sótano suele ser un gran lugar de almacenamiento, desde cosas que utilizamos cuando nos vamos de vacaciones, objetos pocos utilizados, juegos e incluso suele ser un gran lugar para almacenar alimento.

Una habitación más

Cuando una familia crece en un mismo hogar por muchos años una postal común es la transformación de un antiguo lavadero o pequeño cuarto de servicio en habitación de uno de los hijos más grandes que, por diferentes motivos, todavía no se mudó fuera de su casa, pero necesita su espacio privado. Comúnmente suele éste ser uno de los destinos del sótano, para estos casos lo mejor es diseñarlo de manera que la ventilación y la luz natural se hagan presentes, si bien son dos ítems que tal vez al momento del diseño lo pasamos de largo al pensar al sótano como depósito o lavadero, lo cierto es que son necesarios para preservar el buen clima, especialmente si se transformará en dormitorio. Por supuesto que no debemos olvidarnos nuestras amadas actividades, un sótano es una gran oportunidad de crear un cuarto de revelado para los amantes de la fotografía, un pequeño gimnasio para aquellos que entrenan cada día, o incluso un espacio de trabajo personal.