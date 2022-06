Quinchos rústicos: Un lugar tan especial

En este artículo le rendimos tributo a los quinchos rústicos. Ese lugar bien argento, que es testigo de innumerables reuniones y que aloja nada más ni nada menos que a ese elemento tan indispensable para hacer un buen asado, cómo es la parrilla.

Sí, los quinchos rústicos, son esas construcciones que se ubican en los jardines o patios de las casas y que suelen llamar la atención por su techo de madera o paja. Para que sepas más de ellos, compartimos algunos datos sobre su origen, consejos para construirlos y algunos tips de decoración.

Ideas sencillas para ponerlas en prácticas en tu hogar y algunas claves para entender por qué los quinchos rústicos son espacios tan queridos entre las familias argentinas. ¡Comenzamos!

Origen de los quinchos rústicos

¿Sabías que la palabra “quincho” es de origen quechua y significa barrera o cerco? Pues sí, este tipo de construcciones son de vieja data y antiguamente se construían con paja. Con el paso del tiempo y la innovación de los materiales, este tipo de espacio comenzó a construirse con diferentes materiales como ladrillo, cemento, chapa o acero. En algunos proyectos de construcción, el quincho es el lugar que primero se diseña de una casa. Debido a la versatilidad de su espacio puede ocuparse como una estancia de residencia previa, en tanto se construye la casa principal.

Consejos para construir quinchos rústicos

Los quinchos pueden integrar, en su diseño, diferentes estilos. Modernos, minimalistas, industriales y, claro, los más populares: rústicos. Construidos en madera o ladrillo, los quinchos rústicos se destacan por sus vistosos techos de paja. A la hora de decidirte por este tipo de modelos tenés que tener muy en claro cuál será su ubicación y si el terreno se encuentra en buenas condiciones. Es ideal que cuentes con un terreno de dimensiones generosas, aunque si no es posible, podés adaptar el diseño a tu espacio. Los quinchos rústicos suelen ser mucho más económicos que otro tipo de quinchos. Sus materiales (madera, ladrillo, cemento y paja) no son demasiados costosos. Todo depende del modelo que se elija; los hay cerrado o abiertos. Los quinchos abiertos, quizás, son un poco más caros ya que la estructura suele ser más sofisticada y además suman otros materiales como el vidrio y en algunos casos el metal o acero. Por otro lado, los quinchos cerrados, se pueden construir en menos tiempo y son los más convencionales. La estructura, por lo general, se puede levantar con madera y, en menor medida con ladrillo o piedra. Debido a su diseño se integran con el exterior, no llevan cristales. Eso sí; el techo de paja es indispensable.

¿Piedra, madera, tierra… ? ¿Cuál es el mejor piso?

Los quinchos rústicos pueden presentar diferentes tipos de bases o pisos. Pueden ser de piedra, madera o, sencillamente, si no tenés mucho presupuesto lo podés levantar sobre la tierra. Sin embargo siempre es preferible que el espacio cuente con una base, aunque sea sencilla. De esa manera el lugar es mucho más cómodo y funcional. Y en caso de lluvia podés usarlo sin inconvenientes. Otro clave es la estructura. La elección dependerá del diseño. Puede ser de madera, ladrillo o acero. Sobre ella, se montará el famoso techo de paja. Pero… ¿cuáles son las ventajas de ese tipo techos?

Techos de paja para tu quincho

Como mencionamos un elemento indispensable en los quinchos rústicos son los techos de paja. En el jardín o patio llaman la atención con su diseño, es como tener un poco de playa y campo en el fondo de tu casa. Los techos de paja tienen varias ventajas, además de dar un aire tropical a tu jardín, se construyen con material renovable, por lo que su impacto no es tan grande. Sin duda, una alternativa, súper efectiva para resguardarse del sol y la lluvia y crear ese espacio tan especial que buscabas. A lo ahora de construir un techo de paja tenés que tener en cuenta el estado del material. Pueden ser varas de cebada o centeno, tienen que tener buena calidad y no deben estar rotas. Caso contrario, cuando comiences a trabajar el material, la tarea se tornará imposible.

¿Cómo construir un techo de paja?

Construir un techo de paja para un quincho rústico no es una misión imposible, ni mucho menos. Pero sí necesitás maña, conocimiento y muchas ganas. La técnica es milenaria y, en caso de que no te animes, siempre existen maestros quincheros que pueden hacerse cargo de tu proyecto. Si la idea es hacerlo por tu cuenta, primero tenés que armar un soporte. Para eso podés usar cuatro maderas o tirantes. La longitud y el ancho de los tirantes dependerá de la dimensión del techado que quieras construir. Una vez que resolviste el tema del tamaño e hiciste el soporte, tenés que colocar un hilo resistente de un extremo a otro en los atados de paja. La idea es que las varas queden paralelas y entre ellas exista una distancia de unos 20 centímetros. Después, de manera transversal a los hilos, tenés que colocar un manojo de paja que vas atar a cada hilo. Finalmente al llegar al extremo, tenés que anudar los dos puntos juntos, de forma que queden bien seguros entre sí. Después, las vas montando sobre la estructura.

Quinchos rusticos: algunos tips

Los quinchos rústicos no están completos sin una zona destinada a la parrilla. Por lo general se diseña con ladrillos y cuenta con un sistema de chimenea que conduce el humo hacia el exterior. Si tenés espacio también podés sumar un área para preparar alimentos y agregar una modesta cocina integral. Este tipo espacios tampoco está completo sin un juego de comedor. Elegí muebles de madera, son la mejor elección para lograr una atmósfera rústica. Adentro y afuera del quincho, el diseño de iluminación es súper importante. Decidite por lámparas que integren algún elemento natural y, en algunos rincones, usá un diseño más integral para destacar algún aspecto en particular. Finalmente, los quinchos rústicos se pueden decorar con varios objetos y accesorios. Elegí colores fuertes y algunos tejidos étnicos. Tampoco pueden estar ausentes las piezas de cerámica o los cestos de mimbre.