Consejos para quinchos de madera

Quien no quisiera un hermoso quincho en el fondo de su casa, cerca de la pileta y rodeada de hermosos arboles y cesped. Quien no soño al menos una vez en encontrar un sector de la casa para reunirse a comer una asado con su familia o invitar a los amigos, un quincho nos dara un espacio fabuloso para disfrutar del ocio y poder descansar, ademas se le puede dar muy buen estilo al construirlo con madera, una construcción tradicional pero que nunca deja de ser una construcción relajante y hermosa.

A la hora de pensar en la construcción de un quincho hay que tener en claro para que usaremos cada espacio, que funciones o tareass se van a desarrollar y cómo se vincula con el patio o el espacio exterior. Así que antes de armar o pedir un presupuesto o salir a buscar buenos precios para las parrillsa, el cerramientos y el techos, las maderas, conviene comenzar armar un proyecto de lo que vamos a necesitar, y como queremos que sea nuestro espacio dentro del quincho.

Pensar en los espacios de reunión

Una mesa grande es algo esencial a la hora de reunirnos con muchas personas, estas pueden ser fijas o extensibles permitiendo agrandar el espacio para comer, es importante tener en cuenta cuanta gente entra en nuestro quincho y como aprovechar los espacios en caso de que venga mas gente. El sector donde estara la mesa, sera el mas concurrido, tanto para los juegos de cartas como para la hora de la comida o el cafe, unos bancos de madera son tambien algo muy comun, y a la hora de extender la mesa podemos acercar sillas a los extremos. Las medidas de las mesas estaran limitados a la cantidad de espacio que podamos aprovechar, siempre hay que permitir la libre circulación para que todos los comensales esten comodos, Desde el borde de la mesa se debe dejar un perímetro libre de 1,20 metros, lo que permite que una persona pueda sentarse y otra circular por detrás. Un quincho debería además permitir armar distintas distribuciones. Mediante el uso de mobiliario modular se pueden pensar varias distribuciones, incluso tener la alternativa de poder retirar los muebles y crear un espacio libre para una fiesta, por ejemplo, asi que olvidate de muebles muy pesados, la funcionabilidad es lo mas importante. En cuanto a los precios, el costo para la construcción del quincho no es muy diferente al de una vivienda común, ya que para funcionar necesita todas la instalaciones (electricidad, agua, y gas en muchos casos), el precio por metro cuadrado, dependera de la calidad de los materiales, las terminaciones y los cerramientos que se utilicen. No te olvides de la luminosidad y de las ventanas, un quincho se valora mucho por sus espacios compartidos con el exterior, nada mejor que poder almorzar un mediodia de verano, asi que sumale siempre unos ventanales, y porque no, uno para poder ver las estrellas. Espacios para juegos: un quincho de madera es perfecto para mesas de ping pong, metegoles, juegos de mesa, un espacio ideal para jugar con nuestra familia, o convertirlo en una sala de juegos para que disfruten nuestros hijos con sus amigos cuantas veces quieran. Sumarle una hamaca al exterior del quincho y tambien juegos le dara un valor adicional al tuyo.

La importancia de la Parrilla dentro o fuera del quincho

Uno de los usos mas frecuentes que se le dara a nuestro quincho es el COMER CON AMIGOS O FAMILIARES. un espacio separado de nuestro hogar nos hara tener otro tipo de comodidad agradable dentro de nuestra casa. Por eso es muy importante Decidir cómo será la parrilla y como sera, tambien es importante el lugar donde se ubicará la parrilla ya que es una de las decisiones más importantes. Tiene que ser accesible, funcional, permitir el movimiento de la persona que cocine, parrillero, y tener en cuenta el espacio para la preparación de los alimentos y su limpieza. Entonces vemos que sera importante contar con superficies de apoyo cercana a la parrilla y una pileta, aunque sea pequeña que cuente con alimentación de agua potable para poder limpiar los alimentos y los enseres. Para todo esto hay que dejar previsto la alimentación de agua fría y caliente y el desagüe para la pileta. Un parillero siempre cuenta con un fogón y el movimiento de las brasas o el manejo de los alimentos calientes pueden generar accidentes, asi que hay reducir estas complicaciones. Para evitar hay que trabajar en un entorno bien preparado, donde reine la comodidad y la funcionabilidad. Necesitaremos un espacio de preparación e higiene (mueble y mesada con pileta) que garantize que esto se podrá realizar cómodamente y sin correr riesgos. De esta manera, la áreas sucias quedan bajo control sin invadir el resto del espacio, asi todos podran disfrutar del espacio y la parrilla no molestara en lo mas minimo, tampoco el cocinar.

Que debemos tener en cuenta a la hora de construir nuestro propio quincho: Que materiales debemos o nos recomiendan, utilizar en la construccion de estos espacios, los profesionales:

Postes de madera para quinchos, una construcción clasica es utilizar postes de madera, cual fuera su madera, se recomienda eucaliptos y maderas de ese estilo, aunque tambien se puede reciclar maderas viejas en buen estado. Si bien en la actualidad en la construcción de techos de los quinchos se trabaja distintos materiales, la madera y la paja se puede sumar muchas nuevas tecnologias y materiales de la construcción que nos faciliten su armado. Ademas se puede acompañar de Pérgolas, galerías, decks, portones, cerramientos antigranizo, jardines, arboles, juegos exteriores, luces, hamacas.

Recordar que cuando Llega el verano, nuestro quincho pasa ser un lugar indispensable para disfrutar de los espacios al aire libre tanto con amigos como en familia. Como ya te contamos, ahora sabes un poco más qué se necesita para que construirlo, para que funcione, y que materiales vamos a necesitar. El quincho es un lugar perfecto para disfrutar en verano. Puntos clave a tener en cuenta:

● Si está por empezar a construir un quincho procure reservarle un espacio lo más cerca posible de la cocina, salvo que piense construir una cocina en su quincho.

● Cuando el quincho se encuentra alejado de la cocina conviene sumarle una mesada de madera con pileta y un mueble para guardar los elementos de cocina.

● Los muebles ideales son los de madera dura que también resultan interesantes ya que otorgan un estilo rústico al lugar.

● Los materiales de los objetos del quincho deben ser más resistentes que los de una cocina convencional. Los preferidos son los de madera, plástico, melamina, gres o rattan. Se recomienda, entonces, elegir complementos que aporten una cuota de facilidad para servir o levantar la mesa, como bandejas grandes, canastos para vasos y botellas, portacubiertos. También es bueno que sean de fácil limpieza, mantenimiento y guardado.