T +T ARQUITECTOS ES UN ESTUDIO CONFORMADO POR LOS FUNDADORES ARQ. MATIAS TENCA Y ARQ. LUCIANO TISCORNIA Y CUENTA CON UN AMPLIO EQUIPO DE PROFESIONALES, ASESORES Y PARTNERS.
SE CARACTERIZA POR ABARCAR Y ACOMPAÑAR A SUS CLIENTES EN TODO LO QUE INVOLUCRA LAS NECESIDADES PARA DESARROLLAR, PROYECTAR, EJECUTAR, GERENCIAR Y CONSTRUIR PROYECTOS DE TODO TIPO. ABARCANDO UN AMPLIO RANGO DE TIPOLOGIAS, DESDE STANDS, OBRAS ITINERANTES, INTERIORISMO, EDIFICIOS COMERCIALES COMO RESIDENCIALES, HASTA HOTELES DE GRAN EMBERGADURA Y DESARROLLOS Y EMPRENDIMIENTOS DE GRAN ESCALA.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA ESCALA DEL PROYECTO EL ESTUDIO SE DESTACA POR DARLE A CADA UNO UN DISEÑO EXCLUSIVO Y DETALLADO TANTO EN SU ARQUITECTURA COMO EN SU MATERIALIZACION.
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