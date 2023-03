Hola!! Mi nombre es Paula, soy una arquitecta joven, recibida hace unos años. Mi experiencia inicio en una entidad gubernamental, luego trabaje para una empresa constructora. En ambas descubrí que hacer y cómo deseo hacerlo.

Mi pasión es hacer casas, HOGARES, en donde me enfoco principalmente en el destinatario, en sus modos, costumbres y en base a esa persona poder hacer el proyecto que los identifique y los haga sentir en casa. Este es el objetivo que busco y lucho por lograrlo, acompañando desde lo profesional y lo personal.

Descubrí que cada proyecto es especial y mi mayor deseo es que al final cada persona que me elija para ser parte de esto tan pero tan importante, sea feliz y llegue a su objetivo. Me emociono y siento míos los avances y logros en cada obra; así como también comparto las ansiedades y tristezas por situaciones que escapan. Amo lo que hago, estar en la obra y proyectar, siempre digo que no es mi trabajo sino mi escape de lo cotidiano y rutinario.