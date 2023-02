Hola, me llamo Melani Atencio, y soy Arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y soy también un poco inquieta asique también soy Docente en Proyecto Arquitectónico I, II y PFC y en el Taller de Espacio Público Vulnerable de la Cátedra Paganini, hace 7 años empecé un emprendimiento de Diseño Gráfico que me llevó a conocer un mundo nuevo del que me enamoré y actualmente estoy iniciando la Especialización en Diseño Estratégico para la Innovación.





En el estudio, se articulan las 3 disciplinas donde la arquitectura es el eje en el cual desarrollamos los proyectos pero siempre nos gusta jugar con la interdisciplina que es la esencia del estudio.