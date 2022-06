Somos una empresa online que con las herramientas tecnológicas a nuestro alcance te solucionamos todo el proceso de decisión y compra apoyándonos en el factor humano personalizado para que sin moverte de donde estés puedas lograr ese cambio en tus ambientes que te renueven.





Somos una empresa moderna para gente que se renueva, moderniza y se adapta a las nuevas comodidades.





Dadas las circunstancias pandémicas que nos ha tocado transitar decidimos prescindir de tener un showroom con la sabida incomodidad que podría causarle a quien sea reacio al cambio pero superando con creces la capacidad asesoramiento personalizado.

Nos dedicamos a cambiar los ambientes y con ello el estado de animo de quien interactúe con los mismos. Logrando espacios mas confortables y con una estética actual que van a inspirarte en el día a día.





¿Por qué elegirnos?

Todas nuestras cortinas son confeccionadas a medida

para que te queden perfectas.





Trabajamos solo TELAS PREMIUM importadas (No chinas, Ni Black out USA, etc.) que cumplen realmente con todas las virtudes técnicas que se espera de ellas.





Estética moderna.

Limpieza sencilla (sin necesidad de sacarlas) sin arrugas.

Alta resistencia y durabilidad.

Control de los rayos UV.

Ahorro energético gracias a su aislación térmica.

Ayuda como aislante sonoro.

No se decoloran.









🔍 ¿A que prestarle atención a la hora de COM-PA-RAR?





BLACK OUT PREMIUM: compuesto de 4 CAPAS (1Fibra de Vidrio + 3 PVC)





550gr /m2 de peso y 0.43mm de espesor.





SUNSCREEN 5%: compuesto de 30% Fibra de Vidrio + 70% de PVC)





490gr /m2 de peso y 0,58mm de espesor.





⚠️IMPORTATE!





Menor tendencia a las ondulaciones laterales :(a menor peso y/o espesor mayor tendencia a ondularse)









💲 Ahorro energético ( en luz, gas o combustibles )

Unas cortinas con capacidades de aislación térmica en tus ventanas puede ayudarte a conseguir mayor ahorro energético y a su vez, económico.





Sabiendo que las pérdidas de calor a través de las ventanas pueden ser del 13% o incluso más, podes reducir la pérdida de calor hasta en un 25% en invierno y disminuir la ganancia solar en un 33% en verano.





De hecho, se calcula que las cortinas térmicas permiten ahorrar entre un 40% y 50% en la factura de la calefacción en los meses más fríos, mientras que en verano permite reducir la temperatura del interior entre 4 y 7 grados.









¿TE QUEDAN DUDAS?

✔️Te ofrecemos una amplia variedad de cortinas modernas.









Modelos De Cortinas:





CORTINAS ROLLER

Black Out

Sunscreen

Eclipse dúo ZEBRA

Dobles





CORTINAS VERTICALES

Paneles Orientales

Bandas Verticales





Servicios para todo AMBA:





Medición y Muestrario a domicilio

Instalación





Medios de pago :





Hasta 6 CUOTAS sin interés

DESCUENTOS en pagos contado/efectivo





**Envíos a toda la Argentina**