Creamos productos con pasión, de diseño propio y hechos a mano para que puedas disfrutarlos todos el año generando espacios con buena energía en tu casa, chimenea, jardín, galería, patio, deck, pérgola, muelle, terreza o balcón.

Nuestro espíritu esta puesto en el cuidado de nuestro entorno, desarrollando productos nobles y de bajo impacto ambiental. Nuestros fogones son a fuego abierto. Funcionan con bioetanol, combustible NO CONTAMINANTE que no produce cenizas, olor, humo ni chispas. Su combustión silenciosa y limpia libera al ambiente mayormente vapor de agua y muy bajo nivel de dióxido de carbono. Sólo requieren una ventilación adecuada. Se presentan en diversos modelos que permiten disfrutar del fuego en situaciones antes inimaginables. Brindan el encanto de un hogar a fuego abierto sin las incomodidades asociadas a la manipulación de la leña. Calientan por convección y no por radiación, lo que contribuye a un mayor disfrute y confort. Como no necesitan chimenea, todo el calor generado es entregado al ambiente lo que permite utilizarlos en diferentes espacios. Es un complemento perfecto para todo tipo de eventos. No requieren ningún tipo de instalación, son transportables, sin mantenimiento, combinan con cualquier estilo, desde el más moderno y minimalista hasta el clásico o rústico. Proveen la energía del fuego, ambientan, decoran y entregan calor, todo de una manera muy conveniente, ecológica y rápida.