Curadoras nace de la voluntad de acercar el mundo del arte a la vida cotidiana creando piezas únicas que a la vez escondan un uso evidente. Objetos con personalidad que transformen cada gesto diario en algo único. Diseños que se contemplen y se utilicen. Revalorizamos los oficios convencidas de que el trabajo artesanal dota a los objetos de una identidad propia e inconfundible. Seleccionamos cuidadosamente cada material y trabajamos con nuestras manos en cada idea. Restauramos otras piezas dándoles una segunda oportunidad, un nuevo significado, una nueva vida. No vemos fronteras entre el arte y el diseño a la hora de crear. Bienvenidos!

Curadoras was born from the will of bringing the world of art into everyday life by creating unique pieces that also hide an obvious use. Objects with personality that transform each daily gesture into something unique. Designs to contemplate and use. We revalue trades convinced that craftsmanship gives objects a distinct identity. Each material is carefully selected and we work with our hands on every idea. We restore other pieces giving them a second chance, a new meaning, a new life. We see no boundaries between art and design in creating. Welcome!