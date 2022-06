**ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS - DUCHAS PORTATILES - CABINAS DE SEGURIDAD**





>>> COBERTURA EN TODO EL PAÍS!!

>>> PEDIDOS POR WHATSAPP – ZONA GBA OESTE ENTREGA EN 24 HS.

>>> FORMA DE PAGO EFECTIVO CONTRA ENTREGA - TRANSFERENCIA - MERCADO PAGO

>>> CONSULTAR POR SERVICIOS DE DESAGOTE ADICIONALES





***TARIFAS VIGENTES HASTA EL 01/04/2022***

>>> LOS VALORES MENCIONADOS NO INCLUYEN IVA.

>>> SOLO VALIDO EN ZONA GBA OESTE (CONSULTAR POR OTRAS UBICACIONES!!). Abarca los partidos de San Martin, 3 de Febrero, La Matanza, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, San Miguel, General Rodríguez.





+++BAÑO QUÍMICO BÁSICO OBRA+++

> MODULO DE POLIETILENO CON INODORO CON TANQUE DE 200 LITROS Y CIERRE DE PUERTA INTERNO. MEDIDAS 1,15 x 1,15 x 2,10 (altura).

> EL SERVICIO INCLUYE EN TODOS LOS CASOS UNA VISITA POR SEMANA PARA LIMPIEZA, DESAGOTE Y REPOSICION DE INSUMOS.

> EN ZONA GBA OESTE BONIFICAMOS EL FLETE DE ENTREGA Y RETIRO!!!

* ALQUILER x 15 DIAS $ 5500.-

* ALQUILER x MES $ 8200.-

* ALQUILER X 3 MESES $23400.-

(En todos los casos podés abonar en efectivo, transferencia o mercado pago, el pago se realiza periodo adelantado al momento de la entrega del módulo).





+++BAÑO QUÍMICO 2 EN 1 CON DUCHA OBRA+++

> MODULO DE POLIETILENO CON INODORO CON TANQUE DE 200 LITROS, DUCHA ELECTRICA Y CIERRE DE PUERTA INTERNO. MEDIDAS 1,15 x 1,15 x 2,10 (altura).

> EL SERVICIO INCLUYE EN TODOS LOS CASOS UNA VISITA POR SEMANA PARA LIMPIEZA, DESAGOTE Y REPOSICION DE INSUMOS.

> DUCHA ELÉCTRICA CONTINUA DE 5500 w MARCA LORENZETTI, TABLERO ELÉCTRICO CON TÉRMICA Y DISYUNTOR, PERCHERO SIMPLE, JABONERA Y CIERRE DE PUERTA INTERNO. MEDIDAS 1,15 x 1,15 x 2,10 (altura).

> LA DUCHA NECESITA PROVISION DE AGUA CONTINUA DURANTE EL PERIODO QUE SE USE LA MISMA (NO TIENE TANQUE DE RESERVA), EN CASO DE NO DISPONER DE LA MISMA CONSULTAR POR INSTALACIÓN DE TANQUE DE RESERVA ADICIONAL.

> PARA UTILIZAR EL AGUA CALIENTE CONTINUA SE NECESITA CONEXIÓN ELÉCTRICA 220 volts Y 40 amperes.

> EN ZONA GBA OESTE BONIFICAMOS EL FLETE DE ENTREGA Y RETIRO!!!

* ALQUILER x 15 DIAS $ 8400.-

* ALQUILER x MES $ 12500.-

* ALQUILER X 3 MESES $35000.-

(En todos los casos podés abonar en efectivo, transferencia o mercado pago, el pago se realiza periodo adelantado al momento de la entrega del módulo).





+++DUCHA PORTÁTIL CON AGUA CALIENTE CONTINUA+++

> MODULO DE POLIETILENO CON DUCHA ELÉCTRICA CONTINUA DE 5500 w MARCA LORENZETTI, TABLERO ELÉCTRICO CON TÉRMICA Y DISYUNTOR, PERCHERO SIMPLE, JABONERA Y CIERRE DE PUERTA INTERNO. MEDIDAS 1,15 x 1,15 x 2,10 (altura).

> LA DUCHA NECESITA PROVISION DE AGUA CONTINUA DURANTE EL PERIODO QUE SE USE LA MISMA (NO TIENE TANQUE DE RESERVA), EN CASO DE NO DISPONER DE LA MISMA CONSULTAR POR INSTALACIÓN DE TANQUE DE RESERVA ADICIONAL.

> PARA UTILIZAR EL AGUA CALIENTE CONTINUA SE NECESITA CONEXIÓN ELÉCTRICA 220 volts Y 40 amperes.

* ALQUILER x MES $ 8900.-

* ALQUILER X 3 MESES $25400.-





+++BAÑO QUÍMICO BÁSICO PARA EVENTOS+++

> MODULO DE POLIETILENO CON INODORO CON TANQUE DE 200 LITROS, CIERRE DE PUERTA INTERNO E ILUMINACIÓN INTERNA. MEDIDAS 1,15 x 1,15 x 2,10 (altura).

> EN ZONA GBA OESTE BONIFICAMOS EL FLETE DE ENTREGA Y RETIRO!!!

> LOS VALORES SON x EVENTO 24 hs.

* 1 UNIDAD $ 7500.-

* 2 UNIDADES $ 13000.-

* 3 UNIDADES $18500.-

* 4 UNIDADES $24000.-

(Se puede abonar en efectivo, transferencia o mercado pago al momento de la entrega del módulo, en los dos últimos casos se debe enviar comprobante de pago en el momento de la bajada de los baños).





+++BAÑO QUÍMICO FULL PARA EVENTOS+++

> MODULO DE POLIETILENO CON INODORO CON TANQUE DE 200 LITROS, LAVATORIO CON BOMBA DE PIE (no necesita conexión de agua), DISPENSERS DE JABÓN LIQUIDO Y TOALLAS DESCARTABLES, ESPEJO, CIERRE DE PUERTA INTERNO E ILUMINACIÓN INTERNA. MEDIDAS 1,15 x 1,15 x 2,10 (altura).

> EN ZONA GBA OESTE BONIFICAMOS EL FLETE DE ENTREGA Y RETIRO!!!

> LOS VALORES SON x EVENTO 24 hs.

* 1 UNIDAD $ 9000.-

* 2 UNIDADES $ 15600.-

* 3 UNIDADES $22200.-

* 4 UNIDADES $28800.-

(Se puede abonar en efectivo, transferencia o mercado pago al momento de la entrega del módulo, en los dos últimos casos se debe enviar comprobante de pago en el momento de la bajada de los baños).





IMPORTANTE!!! A TENER EN CUENTA!!!

> Los módulos son enteros, no pueden desarmarse ni plegarse por lo tanto se necesita disponer del espacio para ingresarlo (portón o puerta de 1,20 m de ancho como mínimo)

> Los módulos tienen un peso de 80 kg estando vacíos, pudiendo superar los 200 kg al encontrarse llenos.

> El chofer entrega y retira los módulos a nivel del suelo a una distancia máxima de 10 metros de pie de vehículo, usted puede trasladar por su cuenta los módulos a sitios mas alejados y diferentes niveles siempre y cuando al momento del retiro se dejen a nivel del suelo como máximo a una distancia de 10 metros del vehículo con tanque atmosférico para su desagote. Por favor tenga en cuenta las condiciones de medidas y pesos mencionadas mas arriba.

> SI USTED TRASLADA EL MODULO FUERA DEL ALCANCE DEL VEHÍCULO DE DESAGOTE Y ESTE SE LLENA A LA CAPACIDAD MÁXIMA Y EL MISMO SE VUELVE IMPOSIBLE DE TRASLADAR A FUERZA HUMANA (si no es un suelo liso y firme tampoco se puede arrastrar) Y NO QUEDARA MAS REMEDIO QUE BUSCAR UN MEDIO ALTERNATIVO DE DESAGOTE A CARGO DEL CLIENTE DEBIENDO ADEMÁS ABONAR COSTOS EXTRAS POR FLETES REPETIDOS Y DIAS ADICIONALES QUE EL CLIENTE TENGA RETENIDO EL MODULO.