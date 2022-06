Hola! Me llamo Daniela, tengo 27 años y siempre fui "la creativa", la que hacía todas las artesanías, pintaba, cantaba, bailaba.





Siempre me gustaron muchas cosas y eso no cambió, por eso nació Neptuna, con los deseos que orbitan en mi cabeza y en mis manos; con el disfrute de quien tiene un hobby y con el enfoque de quien no podría hacer otra cosa.





Soy DIYer (Do It Yourself - #hacelovosmismx) y Diseñadora de Interiores como herencia de mi mamá que siempre hizo de nuestras casas lugares a los que todo el mundo quería volver.





Neptuna es un lugar al que siempre quiero volver.