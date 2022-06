Hola mi nombre es Emiliano Mancini , soy Corredor Inmobiliario y Martillero Publico. Desde pequeño siempre tuve una fascinación por los bienes raíces , ahora me dedico plenamente al sector inmobiliario. Me encargo de hacer tasaciones especificas de mercado , aconsejar a mis clientes para invertir en inmuebles , negociar con posibles compradores , etc. Si queres un agente inmobiliario de confianza para toda la vida estas en el lugar adecuado.