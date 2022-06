Aviso legal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en conocimiento de los usuarios de este sitio web lo siguiente:

1. Los datos que los usuarios faciliten a REPUESTOS CHIMENEAS serán incorporados a una base de datos de la que es titular y responsable DAVID CASES ABAD con domicilio en la Carretera de Navalpino 113, 13100 PIEDRABUENA, Ciudad Real, con Número de Identificación Fiscal: 45568278-B

2. Los usuario de la tienda online www.repuestoschimeneas.es deben garantizar la autenticidad, exactitud y vigencia de los datos facilitados mediante los correspondientes formularios, necesarios para la facturación y envío de los productos ofertados en dicho espacio web. En este sentido, será obligación de los usuarios mantener actualizados los datos de forma tal que correspondan a la realidad en cada momento.





3. Al facilitar datos de carácter personal a REPUESTOS CHIMENEAS, mediante la cumplimentación de formularios de recogida de datos o su envío a través de cualquier otro medio, los usuarios declaran aceptar plenamente y sin reservas la incorporación de los datos facilitados a los ficheros de REPUESTOS CHIMENEAS y su tratamiento automatizado, en los términos estipulados en el presente documento.





4. Los citados ficheros han sido oportunamente comunicados e inscritos en el Registro General de la Agencia española de Protección de Datos, al que los usuarios pueden acceder gratuitamente si así lo desean para comprobar su situación.





5. La recogida de datos personales y su tratamiento automatizado tiene como finalidad posibilitar o facilitar la gestión, administración, mejora y ampliación de los distintos servicios, la elaboración de estadísticas, la gestión o seguimiento de incidencias, así como el envío de información técnica, jurídica, promocional o comercial de actividades o servicios ofrecidos por REPUESTOS CHIMENEAS o por terceros.





6. Al facilitar datos de carácter personal, el usuario consiente y acepta la remisión de información promocional o comercial por parte de REPUESTOS CHIMENEAS, si bien el usuario en cualquier momento podrá revocar su consentimiento mediante el envío de un e-mail a pedidos@repuestoschimeneas.es





7. REPUESTOS CHIMENEAS en ningún caso venderá ni arrendará datos personales de los usuarios, y sólo los facilitará o comunicará a un tercero, para el cumplimiento de los fines anteriormente indicados, con el previo consentimiento del usuario, consentimiento que se entenderá otorgado si el usuario nada manifiesta al respecto en el plazo de quince días contado a partir de aquel en que le fuera solicitado. El usuario podrá denegar o revocar su consentimiento mediante el envío de un e-mail a pedidos@repuestoschimeneas.es





8. Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. El ejercicio de estos derechos podrá efectuarse mediante el envío de un e-mail a pedidos@repuestoschimeneas.es, por correo al domicilio de REPUESTOS CHIMENEAS por cualquier otro medio que permita reconocer la identidad del usuario que ejercite cualquiera de los derechos antes mencionados.





9. REPUESTOS CHIMENEAS se compromete a no recabar información innecesaria sobre sus usuarios, a tratar con extrema diligencia la información personal que le puedan facilitar, y a cumplir en cualquier fase del tratamiento con la obligación de guardar secreto respecto de los datos facilitados por los usuarios.





10. Asimismo, REPUESTOS CHIMENEAS se compromete a adoptar en todo momento los niveles de seguridad legalmente requeridos, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de datos personales, implementando a dicho fin todos los medios y sistemas técnicos a su alcance, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Ello no obstante, los usuarios deben ser conscientes de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables, y asumir los riegos que ello conlleva.





11. REPUESTOS CHIMENEAS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de tratamiento y seguridad de datos personales, siempre respetando la legislación vigente en materia de protección de datos, y previa comunicación a los interesados, bien mediante publicación en esta misma página o en cualquier otro lugar del sitio web, bien mediante correo electrónico a los interesados, o por cualquier otro medio de comunicación o difusión que se considere oportuno.