Soy periodista, amante del diseño y la arquitectura. Me gusta buscar ideas que conjuguen estilos y contrastes para crear espacios personales y originales. Cuando no estoy escribiendo me gusta navegar por internet buscando nuevas propuestas que mejoren espacios y los hagan más funcionales, sin perder el valor estético.

Me gusta viajar y admirar la cultura y arquitectura de otros países. Cuando no es posible, homify me da las herramientas necesarias para viajar online y conocer las últimas tendencias del diseño.

Escribo en homify desde junio de 2015. Desde entonces he tenido la oportunidad de compartir ideas sobre diferentes proyectos e ideas. Me interesa mucho la opinión de mis lectores y saber cuáles son sus inquietudes.