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SOY ARQUITECTA EGRESADA DE LA UBA Y PARTICIPE EN LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA ROSADA EN EL MARCO DEL BICENTENARIO .
- Áreas de servicio
- San Isidro
- Provincia de Buenos Aires
- Argentina
- Título
- ARQUITECTA
- Dirección
-
1640 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Argentina
+54-91157607190