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Bodegas en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina
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    • SOMOS ESPECIALISTAS EN ADMINSITRCIÒN DE ESPACIOS TANTO EN VIVIENDAS PARTICULARES COMO ESPACIOS COMERCIALES E INDISTRIALES.

    NOS OCUPAMOS DE LIBERAR ESPACIOS DESAPROVECHADOS POR HABER SIDO SATURADO DE OBJETOS EN DESUSO, PERMITIENDO A LOS USUARIOS DISPONER EN UN CONTEXTO DE MAYOR VISIBILIDAD, TANTO DE CUALES DE ESTOS OBJETOS CONSERVAR COMO DE DESECHAR LOS QUE NO ENCUENTRE ÙTILES.

    HIGIENE, DESINSECTACIÒN EMBALAJE DISPOSICIÒN FINAL DE OBJETOS A DESECHAR O REPARACIONES SIMPLES CONFORMAN LA BATERIA DE SERVICIOS QUE PONEMOS A DISPOSICIÒN DE QUIENES DESEEN RECUPERAR ESPACIOS PARA DARLES UN DESTINO APROPIADO A LAS NECESIDADES DE SUS OCUPANTES.


    Servicios
    RETIRO y EMBLAJE
    Áreas de servicio
    Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina
    Dirección
    Teresa Bisso 62 – PARQUE LELOIR
    1712 Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina
    Argentina
    +54-91135130076
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