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Alfredo Comandari arquitectos
Arquitectos en Santiago
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    • CADA PROYECTO ES UN NUEVO DESAFÍO A INTERPRETAR VIDAS, SUEÑOS, NECESIDADES, CULTURAS, HISTORIAS, PARA TRANSFORMARLAS Y CREAR ESPACIOS EXEPCIONALES, CON ESPIRITU, IDENTIDAD Y PERMANENCIA. CON TOTAL INTEGRACION Y ARMONÍA CON EL PAISAJE. LO IMPORTANTE NO ES QUEDARSE EN UN ESTILO, SINO CREAR EXPERIENCIAS UNICAS PARA CADA PROYECTO.

     DESARROLLO DE PROYECTOS:   PUBLICOS: HOTELES, RESTORANES, TIENDAS, RETAIL, LOCALES COMERICALES.   PRIVADOS: CASAS, DEPARTAMENTOS, REMODELACIONES.

    Áreas de servicio
    Santiago
    Dirección
    Los Navegantes 2179
    7520217 Santiago
    Chile
    +56-977675735 alfredocomandari.com
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