SOMOS UNA EMPRESA CREADA CON EL OBJETIVO DE SATISFACER NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE FUTUROS CLIENTES,ATENDIENDO DISTINTOS REQUERIMIENTOS.
OFRECEMOS: DISEÑOS,GESTIÓN Y MATERIALIZACIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES,MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN CENTRAL.
CONTAMOS CON UNA VASTA EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES DE DIFERENTES ENVERGADURAS Y COMPLEJIDAD,TENIENDO UNA TRAYECTORIA DE MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO.
- Servicios
- OBRA CIVIL
- AIRE ACONDICIONADO
- CALEFACCION CENTRAL
- MONTAJES ELECTRICOS
- Áreas de servicio
- CORDOBA CAPITAL
- Título
- ARQUITECTO
- Dirección
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ISABEL LA CATOLICA 395
5000 Cordoba
Argentina
+54-91151443567