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Constructores en Cordoba
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    SOMOS UNA EMPRESA CREADA CON EL OBJETIVO DE SATISFACER NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE FUTUROS CLIENTES,ATENDIENDO DISTINTOS REQUERIMIENTOS.

    OFRECEMOS: DISEÑOS,GESTIÓN Y MATERIALIZACIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES,MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN CENTRAL.

    CONTAMOS CON UNA VASTA EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES DE DIFERENTES ENVERGADURAS Y COMPLEJIDAD,TENIENDO UNA TRAYECTORIA DE MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO.

    Servicios
    • OBRA CIVIL
    • AIRE ACONDICIONADO
    • CALEFACCION CENTRAL
    • MONTAJES ELECTRICOS
    Áreas de servicio
    CORDOBA CAPITAL
    Título
    ARQUITECTO
    Dirección
    ISABEL LA CATOLICA 395
    5000 Cordoba
    Argentina
    +54-91151443567
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