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Первые фотографии Victoria's Secret на День святого Валентина

Фирма нижнего белья Victoria's Secret только что выпустила первые снимки своей кампании.

Кэндис Свейнпол, Бехати Принсоо, Марта Хант и Надин Леопольд выбраны для того, чтобы носить коллекцию того, что американцы называют V-Day. Купить Виктория Сикрет в Украине сегодня не трудно есть много интернет магазинов среди которых самым популярным считается losangeles именно здесь вы найдете весь сортимент бренда Виктории Сикрет Купальники белье косметику и другие вещи.