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Remont Kvartir kn SL
Constructores en Barcelona
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    remont y stroitelstvo
    Áreas de servicio
    Barcelona
    Dirección
    Carrer del Consell de Cent,160
    08013 Barcelona
    España
    +34-643288885 remontkvartirmarbella.es
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    Мы осуществим ремонт квартир под ключ в Барселоне и в городах Коста-дель-Соль. Большой опыт и богатая практика на рынке свидетельствует о высоком качестве выполняемых работ, а налаженные контакты с поставщиками стройматерилов позволяют предложить одни из самых низких цен среди конкурентов. Ремонт квартир «под ключ» — это комплекс работ, включающий не только декоративную отделку помещений, но и разводку электрики, замену сантехнических труб, обновление напольного покрытия и многое другое. Все эти мероприятия направлены на повышение уровня комфорта и снижение стоимости обслуживания жилья. Мы гарантируем добросовестное обслуживание и персональный подход к каждому. Процесс ремонта состоит из нескольких этапов, каждый этап сопровождается контролем качества, как только определенный этап проходит наш строгий контроль, происходит переход к следующему этапу. Таким образом достигается максимальный уровень выполнения каждого этапа.


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