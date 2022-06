Surpool, Estudio de Arquitectura & Construccion, Especializada en Diseño de Espacios de Agua, Spa, Wellness, HIdromasaje, Piscinas, Ambientes para recupero de musculación y personas con movilidad reducida.

Tenemos un amplio porfolio de Diseños propios y resoluciones para cada cliente. ´´Existen pocas construcciones que ilustren mejor La cultura del ocio. Aunque en algunas acciones su función pueda tener un carácter religioso, paisajístico o deportivo, resulta difícil desvincular la imagen de una piscina de las horas indolentes transcurridas al calor de un sol generoso. Ciertamente, la incorporación de una piscina a la vivienda privada, supone un aumento incuestionable de la calidad de vida, no solo por sus ventajas intrínsecas sino también porque implica la existencia de un jardín, un clima benigno y la posibilidad de desarrollar vida al aire libre. La construcción de la piscina está determinada por una estrategia singular que nace de una especial compositiva, de la recreación de un universo estético particular, de la sorprendente transformación del entorno inmediato o bien de la cuidadosa integración entre el paisaje privado y el paisaje natural. La naturaleza, la herencia de la historia, el Agua en la Arquitectura y la pura geometría, son temas que no resumen ninguna tesis, ni ninguna doctrina, tampoco pretende criticar una tipología y elogiar otra, sino simplemente agrupar los distintos ejemplos de acuerdo a una latinidad de actitudes.´´