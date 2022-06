Nos presentamos somos Luis Carlos García y Ariel Alejandro García (Amoblamientos L&A), de Tucumán, San Miguel de Tucumán; Alsina 477. Somos un pequeño emprendimiento el cual nos dedicamos a la fabricación de muebles a medidas en melamina sobre mdf, Contamos con un equipo formado, especializado y Con una experiencia de 12 años consecutivos en el rubro. El motivo por el cual me dirijo a usted es para comentarle de nuestro proyecto y ofrecerle nuestros servicios; fabricación de muebles a medidas y servicios de instalaciones, otorgando calidad; tanto en el armado e instalación como en materiales, puntualidad a la hora de entrega, detalles en terminaciones. A precios accesibles tanto para el cliente como para nosotros.(AMOBLAMIENTOS L&A). Contamos con precios accesibles para Empresas Constructoras, Estudios de Arquitectura. Un porcentaje que no supera pero si mejora la posibilidad de realizar muchos trabajos en conjunto. Dependiendo dimensiones y cantidad de los muebles a realizar el porcentaje (%) seria un 55% - 60%. Esto equivale a una mejor entrada en trabajos tanto para nosotros como para usted y para el cliente que podrá realizar su mueble que con tanto sacrificio busca cambiar y embellecer su hogar. Tratamos de poner nuestro sello dando satisfacción y conformidad a nuestros clientes. El objetivo es llegar a usted y formar un equipo de trabajo en conjunto para brindar servicios de calidad, marcar una gran diferencia ya que se cuenta con tanta competencia hoy en día. Nosotros Tenemos en nuestras mentes: EL PROGRESO en nuestra vida tanto personal como laboral no tanto por el dinero en sí. Sino; llegar al cliente y poder lograr su sueño anhelado, su mueble por el que con tanto sacrificio puede realizar, queremos ser parte de eso; de entrar en cada hogar mediante nuestro trabajo por supuesto junto a usted, en donde tanto usted como nosotros podamos formar parte de ese sueño de esa historia. QUEREMOS CRECER como personas, emprendedores formar una marca la cual, la gente pueda realizar su mueble o dicho anteriormente su sueño. NO PAGANDO DE MAS Y OBTENIENDO GARANTIA Y CALIDAD EN LO QUE ESTA PAGANDO. En pocas palabras QUEREMOS SER AMOBLAMIENTOS L&A. Con predisposición para viajar a cualquier provincia. Sin mas que decir que agradecer por su tiempo y sepa disculpar el atrevimiento y las molestias de este mensaje. Debajo le dejo nuestro contacto Puede visitar nuestra página web, Facebook. Donde podrá ver todos nuestros trabajos realizados. https://lccarpinteria.wixsite.com/amoblamientoslaFb.me/AmoblamientosLAwhatsapp 3814148242 o bien puede visitarnos en nuestro taller calle Alsina 477. San Miguel de Tucumán. Saludos cordiales Luis Carlos García, Ariel Alejandro García. (AMOBLAMIENTOS L&A).