EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES
STEEL FRAMING
ES UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO REGIDO POR NORMATIVAS CIRSOC 301-303, AISI (EEUU) E IRAM 11605 ES UN ENTRAMADO DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO .OTORGA MUCHOS BENEFICIOS POR CITAR ALGUNOS
1.- AISLACION TÉRMICA & ACÚSTICA
2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA
3.- RESISTENTE AL FUEGO Y VIENTO
4.- RESISTENTE A LOS SISMOS...ETC
HORMIGÓN - HCCA ( RETAK )
ES UN SISTEMA CONSTRUCTIVO BASADO EN LADRILLOS DE HORMIGÓN
CURADO EN AUTOCLAVE ( HCCA ) RETAK CREADO PARA OPTIMIZAR TUS PROYECTOS
APROBADO POR EL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LÍDER EN SUSTENTABILIDAD ALGUNA VENTAJAS :
1.- CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE
2.- ALTO PODER TÉRMICO Y ACÚSTICO
3.- OBRAS MAS RÁPIDAS Y DE CALIDAD
4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA
5.- AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
- Servicios
- CONSTRUCCIÓN EN SECO STEEL FRAMING – HORMIGÓN CURADO EN AUTOCLAVE (HCCA ) RETAK
- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA – ASESORAMIENTO TÉCNICO ( STEEL – HORMIGÓN HCCA )
- Áreas de servicio
- CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES
- Buenos Aires
- CABA
- Argentina
- Título
- Arq. ARTURO MENDEZ – CONSTRUCTORA ARMELI
- Dirección
-
NOGOYA 6176
1408 Buenos Aires, CABA, Argentina
Argentina
+54-91138257250