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ARMELI Proyectos y Construcción
Arquitectos en Buenos Aires, CABA, Argentina
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    EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES

    STEEL FRAMING

    ES UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO REGIDO POR NORMATIVAS CIRSOC 301-303, AISI (EEUU) E IRAM 11605 ES UN ENTRAMADO DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO .OTORGA MUCHOS BENEFICIOS POR CITAR ALGUNOS

    1.- AISLACION TÉRMICA & ACÚSTICA

    2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA

    3.- RESISTENTE AL FUEGO Y VIENTO

    4.- RESISTENTE A LOS SISMOS...ETC


    HORMIGÓN - HCCA ( RETAK )

    ES UN SISTEMA CONSTRUCTIVO BASADO EN LADRILLOS DE HORMIGÓN

    CURADO EN AUTOCLAVE ( HCCA ) RETAK CREADO PARA OPTIMIZAR TUS PROYECTOS

    APROBADO POR EL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

    LÍDER EN SUSTENTABILIDAD ALGUNA VENTAJAS :

    1.- CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE

    2.- ALTO PODER TÉRMICO Y ACÚSTICO

    3.- OBRAS MAS RÁPIDAS Y DE CALIDAD

    4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA

    5.- AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE


    Servicios
    • CONSTRUCCIÓN EN SECO STEEL FRAMING – HORMIGÓN CURADO EN AUTOCLAVE (HCCA ) RETAK
    • PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA – ASESORAMIENTO TÉCNICO ( STEEL – HORMIGÓN HCCA )
    Áreas de servicio
    • CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES
    • Buenos Aires
    • CABA
    • Argentina
    Título
    Arq. ARTURO MENDEZ – ARMELI Proyectos & Construcción
    Dirección
    NOGOYA 6176
    1408 Buenos Aires, CABA, Argentina
    Argentina
    +54-91138257250
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