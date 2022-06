Soy un diseñador de interiores, con un espectro amplio que va desde locales comerciales a viviendas y hasta decoración de eventos. A la hora de diseñar me inspiro esencialmente en los elementos que encuentro en el espacio, y también me inspiro en la naturaleza, en el arte, y en las sensaciones, teniendo muy en cuenta este ultimo, ya que ese es mi foco, crear un espacio que no solo sea estéticamente agradable, si no que también practico y entren en juego todos los sentidos.

A través del diseño de interiores busco crear una experiencia, de confort, y de bienestar, ya sea en un restaurant, en una oficina, o en una vivienda.