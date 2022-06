En Muy Chulas nos dedicamos a la confeccion de prendas y objetos tejidos de decoracion integramente a mano, valoramos lo artesanal y nos encanta mucho el color, el color que inspira y nos ayuda a mantenernos siempre alegres!

Queremos llenar tu casa de productos elaborados con mucho cariño.

In Muy Chulas we are dedicated to making garments and woven objects of decoration entirely by hand , we value craftsmanship and we really love the color, the color that inspires and helps keep us always happy !

We want to fill your home with love made products.