SOMOS ARQUITECTAS, CREAMOS ESPACIOS, LOS CUESTIONAMOS Y RE-SIGNIFICAMOS. NOS ATRAEN LOS DESAFÍOS Y ASPIRAMOS A LOGRAR PROYECTOS QUE TRASCIENDAN.
DESARROLLAMOS DIVERSAS LABORES EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA QUE ABARCAN PROYECTO, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REFORMAS, INTERIORISMO Y DISEÑO DE MOBILIARIO.
CONCEBIMOS LA ARQUITECTURA COMO UN PROCESO CREATIVO INTEGRAL, PARA ELLO TRABAJAMOS DE MANERA INTERDISCIPLINARIA DESDE LOS PRIMEROS TRAZOS HASTA LOS ÚLTIMOS DETALLES EN OBRA, OFRECIENDO UN PERMANENTE ASESORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS.
CONSIDERAMOS PRIMORDIAL LA PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE PARA ARRIBAR A UN RESULTADO EXITOSO, ES POR ELLO QUE DEDICAMOS ESPECIAL ATENCIÓN A SUS PREMISAS, SOLICITUDES Y NECESIDADES. CREEMOS EN EL TRABAJO EN EQUIPO.
SI BIEN NUESTROS PROYECTOS COMPARTEN LAS MISMAS BÚSQUEDAS DIRIGIDAS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE ARQUITECTÓNICO PROPIO, CADA UNO DE ELLOS ES CONCEBIDO COMO UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE REFLEXIÓN SOBRE LAS FORMAS DE HACER ARQUITECTURA, EL ANÁLISIS DE NUEVAS TIPOLOGÍAS, LA RELACIÓN CON EL ENTORNO URBANO Y UNA LECTURA DEL SIEMPRE CAMBIANTE CONTEXTO QUE RODEA A LA PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA.
AMAMOS LO QUE HACEMOS Y ESTO NOS ESTIMULA A BRINDAR EN CADA PROYECTO TODO NUESTRO CONOCIMIENTO, DEDICACIÓN Y COMPRENSIÓN.
SOMOS RUKA.
- Áreas de servicio
- TANDIL – TANDIL
- Título
- RUKA arquitectas
- Dirección
-
7000 Tandil – Tandil
Argentina
+54-92494219189