Llevamos muchos años trabajando de lo que amamos, que es la arquitectura y diseño de interiores.

Hemos realizado desde el 2001 casas pequeñas, no tan pequeñas, locales comerciales, reformas de viviendas, departamentos hasta stands.-

En el 2008, decidimos no construir mas viviendas de cero, dedicándonos especialmente a reformas o ampliaciones de todo tipo y tamaño según sea la necesidad. Realizamos proyectos de viviendas si nos proponen este trabajo, pero no su construcción.

Otra área en donde nos especializamos y donde mas nos gusta crear, es en realizar proyectos de interiorismo, ya sea solo el diseño de un mueble puntual o el diseño integral de un espacio. Nuestro objetivo es brindar en estos diseños calidad y diseños al milímetro, concretando tus sueños, que sean posibles, basándonos para ello en la necesidad única y especial de cada uno de nuestros clientes.

Transformamos las cajas de arquitectura (obras) en espacios vivibles, disfrutables y únicos, teniendo como premisa que sea especial y solo para vos!!. Que sean espacios solo tuyos!!

En aquellos futuros hogares, buscando optimizar el diseño, preguntando, indagando y materializandolo finalmente en un proyecto que te sientas identificado basado en como cada uno quiera vivir y disfrutar finalmente de tu hogar.

También realizamos visitas solo de asesoramiento y si no estas cerca de Bs As, ofrecemos asesoramos de deco on line.

No tenes excusas, llamanos que seguro alguna de estas formas de trabajar se adapta a tu necesidad!! y sino buscamos una nueva para vos!!