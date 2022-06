Estudio Mendoza es un colectivo de arquitectos y diseñadores fundado por Marcos Elgueta y Guido Elgueta. Enfocados en el diseño arquitectónico y diseño de interiores, diseño de mobiliario e imágenes fotorealistas de espacios no construidos.

El ambiente en nuestro estudio: "The inverted Mullet" o el balance perfecto entre business y party. Creemos que para motivar nuestra creatividad es indispensable un ambiente de trabajo relajado. Compartimos almuerzos y videos de gatitos. Salimos corriendo a abrirle al sodero todos los jueves. Y los viernes hacemos algo a la parrilla. Por otro lado, tomamos nuestros compromisos con muchísima responsabilidad y profesionalismo. Nunca entregamos un trabajo fuera de plazo y nos exigimos al máximo para alcanzar el nivel más alto. Forma de trabajo: Basamos nuestros trabajos en tres pilares. Foco: entender al cliente y sus necesidades. Simplicidad: Llevar nuestras ideas a su mínima expresión y desarrollarlas con simpleza. Interdisciplinaridad: usar ideas que provienen de otras disciplinas.

Estudio Mendoza is an international collective of architects and designers who manifest their passion for art, architecture, photography and design using hyper-real still and motion imagery. Collaborating with acclaimed architects, developers and interior designers. Estudio Mendoza plays an integral role in the creative process by masterfully sculpting spaces with light, proportion, and technical precision. Blending imagination with cutting-edge technology, Estudio Mendoza constructs cinematic renderings that transcend reality to achieve a magical vision of tomorrow.