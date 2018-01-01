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    CASAS LOG HOME LE DA NOMBRE A SU NUEVO PANEL SIP. "FOX-PANEL" NORMALIZADO SEGÚN ESTÁNDARES INTERNACIONALES. MEJORAMOS LA APLICACIÓN Y LA MATERIA PRIMA DE LOS ADHESIVOS PARA UN CURADO Y PEGADO MÁS SEGURO Y RESISTENTE, OPTIMIZANDO SUS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y LA RESISTENCIA AL FUEGO. HACIENDO DE ESTE NUEVO PRODUCTO EL MEJOR QUE PUEDA OFRECERSE EN EL MERCADO. LA INVESTIGACIÓN Y CONSTANTE TRABAJO APLICADOS A LA BÚSQUEDA DE LOGRAR MAYOR EFICIENCIA , SEGURIDAD Y CONFORT HAN BRINDADO LOS RESULTADOS ESPERADOS Y NOS COLOCAN A LA VANGUARDIA MUNDIAL. COMO RESULTADO FINAL, HEMOS LOGRADO UN PRODUCTO DE ALTA COMPETENCIA, QUE PUEDE SER EMPLEADO EN TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VINCULADO CON CUALQUIER OTRO SISTEMA CONSTRUCTIVO.

    Servicios
    DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PROYECTOS EN SISTEMA SIP
    Áreas de servicio
    ARGENTINA y Mendoza
    Título
    FOX-PANEL
    Dirección
    Acceso Este, Lateral norte 1600 Guaymallen
    5519 Mendoza
    Argentina
    +54-92614312181 www.casasloghome.com

    Valoraciones

    Adriana Bustos
    Excelente atención. Voy a construir con ellos
    hace 3 meses
    Rhamngeliz Linarez
    Si buscas una alternativa constructiva eficiente y sustentable, esta es una excelente opción. Sistema seguro y rápido. Muy buena atención.
    hace alrededor de 1 año
    Marta Carrizo
    Excelente atención personalizada. Muy recomendables. Cumplen con todas las expectativas
    hace más de 2 años
    Mostrar todas las 8 opiniones
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