CASAS LOG HOME LE DA NOMBRE A SU NUEVO PANEL SIP. "FOX-PANEL" NORMALIZADO SEGÚN ESTÁNDARES INTERNACIONALES. MEJORAMOS LA APLICACIÓN Y LA MATERIA PRIMA DE LOS ADHESIVOS PARA UN CURADO Y PEGADO MÁS SEGURO Y RESISTENTE, OPTIMIZANDO SUS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y LA RESISTENCIA AL FUEGO. HACIENDO DE ESTE NUEVO PRODUCTO EL MEJOR QUE PUEDA OFRECERSE EN EL MERCADO. LA INVESTIGACIÓN Y CONSTANTE TRABAJO APLICADOS A LA BÚSQUEDA DE LOGRAR MAYOR EFICIENCIA , SEGURIDAD Y CONFORT HAN BRINDADO LOS RESULTADOS ESPERADOS Y NOS COLOCAN A LA VANGUARDIA MUNDIAL. COMO RESULTADO FINAL, HEMOS LOGRADO UN PRODUCTO DE ALTA COMPETENCIA, QUE PUEDE SER EMPLEADO EN TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VINCULADO CON CUALQUIER OTRO SISTEMA CONSTRUCTIVO.
- Servicios
- DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PROYECTOS EN SISTEMA SIP
- Áreas de servicio
- ARGENTINA y Mendoza
- Título
- FOX-PANEL
- Dirección
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Acceso Este, Lateral norte 1600 Guaymallen
5519 Mendoza
Argentina
+54-92614312181 www.casasloghome.com