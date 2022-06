TE PRESENTAMOS LA SOLUCION A LOS CORTES DE LUZ Y LOS AUMENTOS DE LAS TARIFAS

Somos una empresa de energía solar dedicada a brindar soluciones energéticas a hogares e industrias ,tenemos dos kit que son los mas vendidos a nivel hogar, los mismos funcionan como un generador a gas de gran costo, brindan energía de forma automática ante un corte de luz, aunque no este en el domicilio ante la falta de suministro el equipo funcionara, cuan rápido? dentro de los 10 milisegundos , la gran diferencia con los mismos es que nuestros generadores son amigables con el ambiente. no contaminan ni tienen costo de mantenimiento. ademas, no solo eso, sino que reduce el costo de tu factura de luz!

el primero de ellos tiene un costo de $60.400 te brinda 24hs de autonomía, la diferencia con El Segundo es que el primero tiene un ahorro de consumo generado por el equipo y no cuenta con paneles solares, es ideal para departamentos,

El Segundo en cambio consta de los mismos componentes con el adicional de un panel de 260w que su función es ahorrar energía, dentro del día, la casa funcionara con energía generada del mismo. este kit tiene un valor de $69.300.

Ambos kits funcionan como regulador de tensión (UPS) evitando que se te quemen electrodomésticos por subidas de tensión del proveedor. se financia por intermedio de entidad bancaria a sola firma hasta en 48cuotas con taza fija del 17%

tenemos oficinas en amaneceres office

para cualquier consulta llame al: 2118-4474