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THE APAZIO
Arquitectos en Dorrego Guaymallen
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    • GRUPO TECNICO - 

    ES UN CONJUNTO DE PROFECIONALES MAESTRO MAYOR DE OBRAS QUE RALIZARAN LAS TAREAS DESDE EL COMIENZO DE DEL DISEÑO DEL PROYECTO HASTA LOS ULTIMOS DETALLES EN OBRA SON PROFECIONALES HABILITADOS Y  MATRICULADO, LO QUE NOS INCUMBE PODER REALIZAR PLANOS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES.

    ELABORACIÓN DE PLANOS PARA: PROYECTOS NUEVOS,VIVIENDAS Y DEPARTAMENTOS ENTRE UNO Y CINCO PISOS , DUPLEX,RELEVAMIENTOS, AMPLIACIONES,ETC 

    EN FORMA FORMAL LOS PRINCIPALES PLANOS PARA UNA PRESENTACION MUNICIPAL SON :

    - PLANOS DE ARQUITECTURA - PLANO ESTRUCTURA - PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS- PLANOS DE CONTINGENCIA O DE INCENDIO

     HACEMOS LA PRESENTACIÓN Y SEUGIMIENTO MUNICIPAL - DIRECCIÓN TÉCNICA 

    ENTRE OTRAS COSAS -HABILITACIÓN DE SERVICIOS, DIBUJOS EN AUTOCAD,

    SERVICIO DE RENDERS 3D, 

    SIN LIMITES DE DISTANCIA, CONSTAMO CON MEDIOS DE MOVILIDAD PARA PODER ALLEGAR A CUALQUIER MUNICIPIO .

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    Servicios
    • PLANOS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES – ELABORACIÓN DE PLANOS PARA: PROYECTOS NUEVOS
    • VIVIENDAS Y DEPARTAMENTOS
    • RELEVAMIENTOS
    • AMPLIACIONES
    • ETC – PLANOS DE ARQUITECTURA – PLANO ESTRUCTURA – PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – PRESENTACIÓN Y SEUGIMIENTO MUNICIPAL – DIRECCIÓN TÉCNICA -HABILITACIÓN DE SERVICIOS
    • DIBUJOS EN AUTOCAD
    • RENDERS 3D
    Áreas de servicio
    MENDOZA
    Título
    ​MAESTRO MAYOR DE OBRAS – PLANOS COMPLETOS
    Dirección
    rufino ortega 327
    5519 Dorrego Guaymallen
    Argentina
    +54-92616908321
    Aviso legal

    MAESTRO MAYOR DE OBRAS-

     MATRICULADO REALIZAMOS

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