GRUPO TECNICO -
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ELABORACIÓN DE PLANOS PARA: PROYECTOS NUEVOS,VIVIENDAS Y DEPARTAMENTOS ENTRE UNO Y CINCO PISOS , DUPLEX,RELEVAMIENTOS, AMPLIACIONES,ETC
EN FORMA FORMAL LOS PRINCIPALES PLANOS PARA UNA PRESENTACION MUNICIPAL SON :
- PLANOS DE ARQUITECTURA - PLANO ESTRUCTURA - PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS- PLANOS DE CONTINGENCIA O DE INCENDIO
HACEMOS LA PRESENTACIÓN Y SEUGIMIENTO MUNICIPAL - DIRECCIÓN TÉCNICA
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- Título
- MAESTRO MAYOR DE OBRAS – PLANOS COMPLETOS
- Dirección
-
rufino ortega 327
5519 Dorrego Guaymallen
Argentina
+54-92616908321
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