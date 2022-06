Somos Victoria y Gabriela; vivimos en la capital de Córdoba y Tôle nació para satisfacer nuestras "inmensas" ganas de tener un emprendimiento propio y unir mi pasión por el diseño (Victoria quien les escribe soy Lic. en Diseño Gráfico) y Gabriela sumó su conocimiento del material, características y procesos para manipularlo y pintarlo, ya que pertenece a una familia de trayectoria en el rubro metalúrgico.

¿Porqué estantes? simplemente tenemos niños y cuando quisimos decorar y organizar sus habitaciones, nos encontramos con la ausencia o falta de originalidad de este tipo de objetos - mobiliario. Así surge la idea de crear estantes que unieran decoración + diseño + utilidad y porque no un plus de calidéz + alegría, y pensando en grande, porqué no crear también estantes que puedan decorar y ordenar "cualquier ambiente de la casa y el jardín"!! Esperamos les guste tanto como a nosotras como quedaron nuestros primeros modelos Tôle, estantes inspirados en puntillas, corazones para las más pequeñas y estrellas para los soñadores de la casa...y como amamos nuestros cactus, un dulce y tierno macetero para verlos crecer!

Actualmente lanzamos una Línea de comederos para mascotas: de altura y para fijar a la pared.