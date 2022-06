El diseño es poder pensar un objeto antes de fabricarlo. Poder analizar, planificar y ejecutar decisiones antes de invertir en la fabricación de un producto es la característica principal del Diseño Industrial. Como estudio de Diseño, trabajamos de manera integral e interdisciplinar, pudiendo aumentar la rentabilidad y competitividad de un producto para un emprendedor, pyme o empresa, pudiendo así aumentar la positividad en la imagen del producto final percibido por el usuario y consumidor.

El diseño en si es una actividad proyectual creativa, integrando el conocimiento sobre lo que el cliente busca para su producto y lo que en realidad es Factible de Producir, fabricar y comercializar eficientemente. “Desarrollar una idea es simple, llevarla a cabo es más complejo y requiere de técnicas específicas para generar una oferta coherente y viable.

Los beneficios y contribuciones de un buen diseño a una empresa/producto pueden ser innumerables, entre ellas podemos ver:

· Innovar de manera radical o incremental en conceptos, productos y procesos.

· Organizar y diversificar la oferta de productos, ayudando a diferenciarlos de sus competidores. · Generar nuevos productos, a partir de tecnologías existentes.

· Introducir mejoras funcionales, estéticas y productivas en productos ya existentes.

· Mejorar la experiencia de uso de los productos, incrementando su valoración por parte de los usuarios.

· Facilitar la producción, optimizar costos de fabricación.

· Generar o adaptar productos a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

· Optimizar la comunicación de la empresa, aportando valor de marca y ayudando a fidelizar clientes.

· Desarrollar la imagen de un producto en su totalidad (nombre, packaging, promoción, página web., etc.).

The design is to think an object before it's built. To analyze, plan and execute decisions before investing in the manufacture of a product is the main feature of Industrial Design. As a design studio, we work for comprehensive and interdisciplinary way and can increase profitability and competitiveness of a product for an entrepreneur, small and medium enterprises, or large companies and may increase the positivity in the image of the final product perceived by the user and consumer.

The design itself is a creative project activity, integrating the knowledge of what the customer is looking and what is actually feasible to produce, manufacture and sell efficiently. "Having an idea is simple, but develop and manufacture it is more complex and requires specific techniques to generate a coherent and viable offer.

The benefits and contribution of good design to a company / product may be countless, among them we can see:

·Innovate radically or incrementally in concepts, products and processes.

·Organize and diversify product offerings, helping to differentiate of its competitors.

·Create new products from existing technologies.

·Introduce functional, aesthetic and productive improvements in products existing ones.

·Improve the user experience of products, increasing its assessment by users.

·Facilitate the production, optimize manufacturing costs.

·Create or adapt products to new markets, both domestic and international.

·Optimize communications company, providing brand value and helping to retain customers.

·Develop the image of a whole product (name, packaging, promotion, website., et).