Soy Sabrina Gillio, me formé como Diseñadora de Producto y Diseñadora de Interiores.

'Vivo el Diseño como un todo en la vida, sigo curiosa aprendiendo de maestros como Phillipp Starck e Ilse Crawford... Creo que el Buen Diseño no deberia ser elitista, sino que es un Derecho para todo ser Humano Vivir en un ambiente Funcional y Estético.'Para ver algunos de mis trabajos en Diseño Interior, visitá mi perfil de Pinterest e Instagram .Los Productos OOST nacieron en 2014, con la premisa de desarrollar articulos de Impronta Nórdica en Argentina. Busco evocar el lifestyle del 'Hygge' en todo lo que hago. Valoro el trabajo artesanal y los materiales nobles.Utilizo Materias Primas No tóxicas y biodegradables. Practico ‘Producción Consciente’, cada producto se realiza con un stock no mayor a 100 unidades y se reponen en base a la demanda.

Te Invito a Vivir Oost...