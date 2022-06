Construcción de casas en Nordelta

La arquitectura de estos tiempos se caracteriza por buscar el máximo de sustentabilidad y eficiencia energética sin perder la funcionalidad de los espacios, ni su habitabilidad. Particularmente en el caso de la construcción de viviendas en lugares que se destacan por ofrecer un entorno natural amigable, se busca integrar los desarrollos con el entorno, de modo tal de aprovechar la luz y la belleza del sitio, sin perder de vista el reparo, la intimidad y el refugio que debe brindar todo hogar que se precie de tal. Por ello, la premisa que orienta la construcción de casas en Nordelta que realizamos desde el estudio Cinthia Irigoyen & Asociados pasa por agrupar todos estos conceptos en propuestas a la vez de vanguardia y capaces de generar sensaciones de familiaridad. Hay que tener en cuenta que particularmente Nordelta es un desarrollo inmobiliario desarrollado en GBA norte, que está plagado de barrios privados y countries, y donde suelen montar sus viviendas sectores de altos recursos. Por ello, las casas en construcción en Nordelta suelen incluir una serie de desarrollos de avanzada en el campo de la arquitectura, aunque esto no necesariamente es sinónimo de eficiencia en arquitectura. Particularmente desde nuestro estudio buscamos que la construcción de casas en Nordelta se oriente hacia el concepto de casa eficiente, inteligente y sustentable, propio de los barrios residenciales modernos; pero a la vez deben ser unidades con espacios bien definidos para la intimidad, y también para el encuentro familiar y social. Es decir, buscamos que la estética y los temas de diseño se subordinen siempre al concepto y la función, y no al revés. Y a pesar de que tenemos en claro que esta zona residencial suele ser el lugar elegido para plasmar viviendas de sectores pudientes –por algo a Nordelta se lo suele denominar como “la Miami bonaerense”, también llevamos adelante proyectos de construcción de casas llave en mano económicas y modernas en esta área. No obstante, al estar afincado sobre una zona signada por humedales, es importante que las empresas de construcción de casas en Nordelta tengan muy en cuenta aspectos constructivos que hacen a la adecuada estructuración y cimentación de las viviendas.