M & E ES UNA PEQUEÑA EMPRESA QUE NUESTRO IDEA, ES INNOVAR Y REMODELAR EN LA CONSTRUCCION , DALE UNA NUEVA VISION A LOS PROPIETARIOS EN RENOVAR LA VIVIENDA CON PRODUCTOS NUEVOS Q ESTAN EN EL MERCADO, EJEMPLO LA CONSTRUCCION EN SECO LO NUEVO EN PISO, ETC.
- Servicios
- CONTRATISTAS
- MANTENIMIENTO EN GENERAL
- Áreas de servicio
- CAPITAL Y PCIA DE BUENOS AIRES
- CABA
- Título
- M&E.. EMPRESA DE SERVICIOS
- Dirección
-
SUAREZ 928
1261 Caba
Argentina
+54-91154143536
Aviso legal
MANTENIMIENTO REMODELAR Y RENOVAR CON PRODUCTOS NUEVOS EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION DANDO MAYOR CONFORD EN POCO TIEMPO