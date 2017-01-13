TALLER VAHUER
NOS ESPECIALIZAMOS EN FABRICACIÓN DE PIEZAS DE CERÁMICA.-
TODAS NUESTRAS PIEZAS SON FABRICADAS Y DECORADAS A MANO.-
DISEÑOS EXCLUSIVOS.-
TRABAJOS PERSONALIZADOS.-
FABRICACIÓN DE BACHAS CERÁMICAS PARA BAÑOS.-
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE DECORACIÓN EN CERÁMICA - HIERRO PARA INTERIORES Y EXTERIORES.-
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN EN CERÁMICA.-
- Áreas de servicio
- PILAR, BS. AS., y ARGENTINA
- Título
- VAHUER CERÁMICA
- Dirección
-
1629 Pilar
Argentina
+54-964665089 WWW.VAHUER.COM.AR