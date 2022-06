Gatarqs es un equipo de arquitectos que acumula más de 400.000m2 de obra proyectada y ejecutada desde 1991, año de graduación de su titular Arq. Gabriel Torraca.

Entre 1995 y 2007 Gabriel Torraca Arquitectos consolida un equipo que atiende encargos cada vez más exigentes y de mayor escala.

En 1998 se incorpora al equipo el Arq. Gabriel Casella que en 2007 se asocia al estudio dando origen a GATARQS como respuesta a la visión de querer ser reconocidos como equipo de trabajo y no con un nombre propio.

La búsqueda permanente de la mejora en el desarrollo de los proyectos, fue acompañada por equipos de profesionales y colaboradores alineados con esos objetivos.

En 2008 se implementa definitivamente la tecnología BIM, después de varios años de capacitación, revolucionando y obligando a revisar todos los procesos anteriores, con la obsesión de hacer cada vez más eficiente nuestra labor. Durante todos estos años distintos proyectos fueron definiendo claras etapas que condicen con la maduración de conceptos, método, teoría, equipo. Si bien la vivienda -en todas sus formas: individuales, colectivas, interés social, conjuntos urbanísticos- es el tema que ha dado mayor desarrollo profesional e investigación al estudio, hemos realizado proyectos comerciales, hoteleros, corporativos, industriales y públicos con el mismo método y compromiso.

El acervo GATARQS lo acumula con la experiencia adquirida en la cantidad de obras, proyectadas y ejecutadas en todos estos años siendo al día de hoy su principal valor. El listado de obras a la fecha es extenso aunque algunos proyectos fueron muy influyentes en el crecimiento orientando el camino que hoy transitamos.





Productos y servicios

Anteproyecto

-Relevamiento de recursos existentes

-Desarrollo de programa de necesidades

-Definición de estándares

-Croquis preliminares / evaluación de alternativas

-Desarrollo anteproyecto

-Identificación de la factibilidad de un proyecto

Licitación / Preconstrucción

-Desarrollo de pliegos de especificaciones técnicas

-Cómputo y presupuesto

-Evaluación de proveedores y contratistas

-Evaluación técnico económica de las ofertas

Proyecto ejecutivo

-Desarrollo de documentación ejecutiva de obra

-Ingeniería de detalle

-Documentación de licitación

-Coordinación con los asesores intervinientes

Seguimiento de obra

-Acompañamiento durante toda la fase de obra

-Resolución de requerimientos de información de todo lo relacionado con la documentación ejecutiva

-Asesoramiento en la gestión de cambios

-Planos conforme a obra

Dirección de obra

-Dirección técnica de la obra

-Verificación de avance de obra de acuerdo a lo planificado

-Control de ejecución de acuerdo a lo previsto en la documentación ejecutiva

Soporte al proceso de Gerenciamiento de Construcción

-Modelos BIM LOD 300 de acuerdo a la documentación de obra ejecutiva

-Planificaciones BIM 4D

-Seguimiento de obra utilizando la metodología BIM

-Planificación de la logística de obra

Gatarqs es una empresa proveedora de servicios de Arquitectura, soporte y consultoría profesional para la industria de la construcción. Como entendemos la importancia del proyecto para cada uno de nuestros clientes, asumimos un compromiso responsable durante todo el proceso ofreciendo soluciones de máximo rigor profesional que garanticen su satisfacción.

Este compromiso lo asumimos:

1.-adoptando un sistema de gestión de calidad acorde a la normativa internacional ISO 9000:2015 que nos permita asegurar el futuro de la empresa y su desarrollo rentabilizando la gestión.

2.-entendiendo la importancia de contar con profesionales motivados en sus competencias con el estímulo de pertenecer a un equipo en permanente participación, capacitación, crecimiento y conscientes de esta política.

3.-Identificando los procesos desarrollando un sistema de gestión que garantice la calidad de cada uno de ellos que nos permita evaluarlos y medir resultados para ajustar los sistemas apuntando a la mejora continua.

4.-Manteniendo actualizados los procedimientos desarrollando herramientas e implementando el uso de las últimas tecnologías disponibles que colaboren en la eficiencia de nuestra tarea.

5.-Integrando asesores y proveedores que muestren interés en acompañarnos en la política de calidad generando relaciones virtuosas a la hora de medir resultados. 6.-Consolidando un sistema de comunicación responsable, periódico y metodológico facilitando el entendimiento de los objetivos, políticas, estratégicas y propósitos de la organización. 7.-Midiendo permanentemente la satisfacción del cliente y del equipo de trabajo para obtener los datos necesarios que permitan ajustar procedimientos. 8.-Revisando el SGC anualmente para incorporar las mejoras que la dirección y equipo consideren. 9.-incorporar riesgos. 10.-medio ambiente.





Filosofía de la empresa, visión y misión.

1.2. VISION

Gatarqs busca posicionarse en Argentina como un estudio de Arquitectura reconocido por su capacidad creativa en todos los niveles en los que interviene compatibilizando los diversos y exigentes requerimientos que hoy necesita un proyecto de arquitectura para ser concebido y construido, intentando también ofrecer nuestros servicios en otros países.

1.3 MISION

Iniciamos los procesos interpretando y estudiando cuidadosamente las necesidades de nuestros clientes para desarrollarlos con las últimas herramientas y metodologías que permitan alcanzar los objetivos propuestos de la forma más eficiente. El desarrollo de la idea nos exige agotar las posibilidades que el encargue requiere, por eso descreemos de la idea inicial iniciando una tarea El uso de tecnología BIM, como plataforma del desarrollo de los proyectos ejecutivos, posiciona al estudio dentro de los pioneros en implementar estas innovaciones en Argentina.

1.4 VALORES

Compromiso y responsabilidad Con el proyecto respetando los intereses y necesidades de clientes, contratistas y proveedores.

Mejora continua: Nos desempeñamos bajo normas de calidad para obtener una buena gestión cumpliendo plazos, costos, calidad y mejorando continuamente nuestros procesos de trabajo

Profesionalismo: Competencia en las actividades desempeñadas. Buena administración del tiempo y de los recursos disponibles.

Fidelización del recurso humano: Promocionamos un buen ambiente de trabajo, donde todos participan activamente y en colaboración con los demás respetando las características de cada uno. Creamos vínculos de confianza que permiten el trabajo en equipo.

Compromiso con el medio ambiente: Incorporamos conceptos de sustentabilidad en cada proyecto.

Satisfacción del cliente : interpretamos sus necesidades y requerimientos brindándoles resultados de calidad cumpliendo costos y tiempos, aplicando metodologías innovadoras.

Conceptos

Coyuntura

La realidad de todos los arquitectos que decidimos hacer la experiencia de abrirnos camino en forma independiente en las últimas décadas en Argentina, no dejó de ser dura y apasionante. Cada proyecto quedó condicionado con la realidad y coyuntura de su momento. Es inevitable que ello suceda. No es posible desentenderse de cada uno de esos momentos durante las innumerables decisiones que tomamos en un proyecto. Esa realidad nos sigue condicionando y es un excelente estímulo creativo.

Sustentablidad

Nuestra responsabilidad y compromiso con el medio ambiente debe ser obligatoria. Debe ser un requerimiento autoimpuesto en nuestros proyectos. Los arquitectos mucho podemos colaborar con las decisiones que tomamos en ese sentido. La creatividad y el esfuerzo por alcanzar la máxima eficiencia en uso de los recursos, requiere investigación permanente de procesos, tecnología, momento y sitio donde nos toca intervenir. Sólo con estas prácticas construiremos edificios sustentables evitando que este término, hoy tan utilizado,no sea un solo cliché del marketing.

Lenguaje

Usuario, sitio, orientaciones, estructura, materialidad, recurso humano y económico. El sensible equilibrio de las decisiones sobre cada una de esas variables redundará en una respuesta responsable que definitivamente condicionará el lenguaje. A este sensible lo entendemos como fin y no como medio del hacer arquitectura Proceso El proyecto debe reflejar equilibrio de variables y requerimientos luego de haber recorrido todas las alternativas que nos garanticen el mejor de los resultados. Ese recorrido es el obligado proceso que dejará de lado la duda de que exista mejor solución al problema planteado. El tiempo que se invierta en el profundo estudio y desarrollo de un proyecto de arquitectura minimizará los de ejecución de las obras. Obras que están para ser ejecutadas y no para definirlas durante su ejecución.

Compromiso

Cada encargue es una oportunidad de aplicar conceptos entendiendo que nuestra intervención agregará al perfil del sitio –el que sea– un edificio que, en la mayoría de los casos, nos perdurará. Ninguna excusa nos exime de semejante compromiso.