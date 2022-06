Un FLIP BOOK es esencialmente una forma primitiva de animación, el principio básico del cine.

Se trata de un libro que contiene una serie de imágenes que varían gradualmente de una página a la siguiente, para que, cuando las páginas se pasen rápidamente, las imágenes parezcan animarse simulando un movimiento.

Medidas: 10x5,5x1cm.



A FLIP BOOK is essentially a primitive form of animation, the basic principle of movies. It´s a book containing a series of pictures that vary gradually from one page to the next, so that when the pages are passed quickly, the images appear to animate by simulating a movement.