Estudio de arquitectura | Buenos Aires

Proyecto + Dirección de Obra. Construcción. Ampliaciones. Remodelaciones. Equipamiento.Ejecución de obra. Consultas puntuales. Asesoramiento para búsqueda de propiedades.

La remodelación de una casa, ph o departamento implica la comprensión de la estructura existente, la disposición de los ambientes y las eventuales patologías a subsanar, así como, también, las necesidades de los futuros habitantes. El desafío: adaptar, con los mínimos recursos (económicos, constructivos, de tiempos, etc.), lo preexistente a las nuevas funciones, necesidades y formas de habitar. Esas modificaciones, además, pueden implicar un cambio sustancial en la calidad espacial de los ambientes, pensándolo como un todo y no como una sumatoria de operaciones independientes. Las refacciones, a su vez, que implican, tal vez, una menor envergadura de obra, también pueden modificar el carácter de un lugar con tan solo la utilización de materiales, colores, equipamiento, que puedan cambiar el aspecto de lo que ya esté construido. Una casa construida a nuevo también implica la comprensión clara de las necesidades del comitente y, sobre esa base, establecer los criterios de funcionalidad y espaciales más convenientes para dicho programa. Las dimensiones del terreno, su orientación y la relación con el entorno inmediato son temas indispensables al momento de comenzar a proyectar. A la hora de la búsqueda de una propiedad para comprar, muchas veces es necesario el asesoramiento de un profesional para entender la factibilidad, potencialidad y costos estimados de una eventual obra. Esa consulta puede salvar a algunos de una errónea inversión ante el “enamoramiento” de una casa por cuestiones superficiales o bien, del rechazo ante lugares que, a primera vista -y algo inexperta- parecerían imposibles de convertir en habitables. La consulta entonces sirve para saber a ciencia cierta si se justifica o no invertir en una determinada propiedad encontrada.