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    • SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO. BRINDAMOS ASESORAMIENTO PERSONALIZADO. TRABAJAMOS CON MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD, CUIDANDO DETALLADAMENTE LAS TERMINACIONES Y AJUSTANDONOS A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CADA CLIENTE.

    Servicios
    • ASESORAMIENTO
    • COTIZACIÓN
    • FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO
    Áreas de servicio
    GODOY CRUZ – MENDOZA
    Dirección
    ALTOS HORNOS DE ZAPLA 1665
    5501 Godoy Cruz – Mendoza
    Argentina
    +549261155557662 www.tecton.com.ar
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