SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO. BRINDAMOS ASESORAMIENTO PERSONALIZADO. TRABAJAMOS CON MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD, CUIDANDO DETALLADAMENTE LAS TERMINACIONES Y AJUSTANDONOS A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CADA CLIENTE.
- Servicios
- ASESORAMIENTO
- COTIZACIÓN
- FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO
- Áreas de servicio
- GODOY CRUZ – MENDOZA
- Dirección
-
ALTOS HORNOS DE ZAPLA 1665
5501 Godoy Cruz – Mendoza
Argentina
+549261155557662 www.tecton.com.ar