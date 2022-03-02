75 AÑOS EN EL MERCADO
MÁRMOLES & GRANITOS NACIONALES E IMPORTADOS - SILESTONE - DEKTON - NEOLITH
BACHAS JOHNSON Y ACCESORIOS PARA COCINA Y BAÑO
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35% DE DESCUENTO A PROFESIONALES
PRESUPUESTOS Y MEDIDAS EN OBRA SIN CARGO
ENVÍO E INSTALACIÓN EN OBRA EN ROSARIO Y LA REGIÓN
REFACCIONES Y RESTAURACIONES
CORTES Y PERFORACIONES EN PORCELANATO
TRABAJOS A DOMICILIO (CORTES, PERFORACIONES PARA GRIFERÍA, PULIDOS)
GRABADO LÁSER, PANTÓGRAFO Y ARTESANAL
ARTE FUNEARIO
- Servicios
- SERVICIO INTEGRAL DE MARMOLERÍA; RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN OBRA; ENVÍO E INSTALACIÓN EN OBRA; TRABAJOS A DOMICILIO
- Áreas de servicio
- Rosario
- GRAN ROSARIO
- provincia de Santa Fe
- provincia de Buenos Aires
- Título
- MARMOLERÍA VENEZIANO – SERVICIO INTEGRAL DE MARMOLERÍA
- Dirección
-
AV. PRES. PERÓN (EX GODOY) 2901
2000 Rosario
Argentina
+54-93414315071 www.marmoleriaveneziano.com.ar
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marmoleriaveneziano@gmail.com
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(0341) 4315071 / 152723817 / 155961172 WHATSAPP
LUNES A SÁBADOS DE 9 A 13 HS
LUNES A VIERNES DE 15 A 18:30 HS