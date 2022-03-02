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MARMOLERÍA VENEZIANO
Muebles y accesorios en Rosario
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    • MOBILIARIO EN NEOLITH "CALACATTA", MARMOLERÍA VENEZIANO MARMOLERÍA VENEZIANO CocinasMesadas de cocina
    MOBILIARIO EN NEOLITH "CALACATTA"

    75 AÑOS EN EL MERCADO 

    MÁRMOLES & GRANITOS NACIONALES E IMPORTADOS - SILESTONE - DEKTON - NEOLITH

    BACHAS JOHNSON Y ACCESORIOS PARA COCINA Y BAÑO

    AMOBLAMIENTOS A MEDIDAS

    PLANES AHORA 12/18 CON VISA 

    25% DE DESCUENTO PAGO CONTADO

    35% DE DESCUENTO A PROFESIONALES

    PRESUPUESTOS Y MEDIDAS EN OBRA SIN CARGO

    ENVÍO E INSTALACIÓN EN OBRA EN ROSARIO Y LA REGIÓN

    REFACCIONES Y RESTAURACIONES

    CORTES Y PERFORACIONES EN PORCELANATO

    TRABAJOS A DOMICILIO (CORTES, PERFORACIONES PARA GRIFERÍA,  PULIDOS)

    GRABADO LÁSER, PANTÓGRAFO Y ARTESANAL

    ARTE FUNEARIO

    Servicios
    SERVICIO INTEGRAL DE MARMOLERÍA; RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN OBRA; ENVÍO E INSTALACIÓN EN OBRA; TRABAJOS A DOMICILIO
    Áreas de servicio
    • Rosario
    • GRAN ROSARIO
    • provincia de Santa Fe
    • provincia de Buenos Aires
    Título
    MARMOLERÍA VENEZIANO – SERVICIO INTEGRAL DE MARMOLERÍA
    Dirección
    AV. PRES. PERÓN (EX GODOY) 2901
    2000 Rosario
    Argentina
    +54-93414315071 www.marmoleriaveneziano.com.ar
    Aviso legal

    MÁRMOLES & GRANITOS - SILESTONE - DEKTON - NEOLITH - BACHAS JOHNSON

    PRESUPUESTOS SIN CARGO - RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS - ENVÍO E INSTALACIÓN EN OBRA 

    PLAN AHORA 12/18

    25% DE DESCUENTO PAGO CONTADO (35% A PROFESIONALES)

    75 AÑOS EN EL MERCADO 

    marmoleriaveneziano@gmail.com

    contacto@marmoleriaveneziano.com.ar

    (0341) 4315071 / 152723817 / 155961172 WHATSAPP

    LUNES A SÁBADOS DE 9 A 13 HS

    LUNES A VIERNES DE 15 A 18:30 HS

    Valoraciones

    Arq. Hesiel Raul Cherniak
    Muy buena atención, recomendables, tiempos de entrega razonables.
    hace 3 meses
    Pilar Carrillo
    Después de dos experiencias nefastas con otras marmolerías (D´angelo y Giacomo Portaro) seguí las reseñas de google que me llevó a Veneziano y fue una sorpresa muy grata. Precios muy accesibles y la atención es excelente: nos atendió uno de los dueños que fue muy amable y nos asesoró en todo. Cabe decir que en una semana teníamos el proyecto terminado y quedamos muy satisfechos. Pasaron a mi lista de recomendados, el próximo proyecto lo voy a hacer con ellos sin dudarlo.
    hace 3 meses
    Carina Marinelli
    Lámentablemente he tenido problema con la colocación de la pileta y no recibo repuesta para arreglar la filtración, se me arruinó el mueble nuevo y después de varios reclamos inicie en la defensoría del consumidor Hoy 2/3/2022 debo confirmar la presencia de la empresa para solucionar el problema un tiempo despues, lo cual me hizo descartar el reclamo a la defensoria, pero igual el trabajo no quedo bien, la despegaron, la corrieron a la bacha, le pusieron muchisima silicona al punto que el marmol quedo todo empezastado y pegoteado y la bacha tiene un movimiento de vaivén lo cual debo controlar a diario que no filtre igual el agua porque me volvera a hinchar el mueble nuevo que compre... De pensar que debo controlar todos los dias para evitar que se arruine lo que con tanto sacrificio cambie para mejor me arrepiento de haberlos contratado, son buena gente y muy educados pero yo no tuve suerte, el trabajo no quedo bien;
    hace 3 meses
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