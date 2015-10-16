Qué hacemos?
Creamos nuevos o antiguos espacios para vos.
-REFORMAMOS O REHABILITAMOS VIVIENDAS PARTICULARES Y ESPACIOS COMERCIALES O PROFESIONALES
- DESARROLLAMOS PROYECTOS A LA CARTA: INTERIORISMO A MEDIDA, TOTAL FLEXIBILIDAD PARA DAR EL TOQUE DE PERSONALIDAD NECESARIO EN CADA CASO.
-HACEMOS DIRECCIÓN DE OBRA: EJECUCIÓN GLOBAL METÓDICA Y DE MÁXIMA CALIDAD, DESDE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO HASTA SU ENTREGA: PROYECTO, GESTIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE OBRA
DESARROLLO DE IMAGEN GLOBAL DE MARCA: DISEÑO DE UNA IDENTIDAD CORPORATIVA Y SU REALIZACIÓN EN TÉRMINOS ESPACIALES.
- Servicios
- Trabajos de terminación de obra
- mantenimiento
- desarrollos
- Áreas de servicio
- Mendoza- Argentina
- Dirección
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5500 Mendoza
Argentina
+54-92614242539 disfsuarez.wixsite.com/dossierinterior