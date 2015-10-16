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Estudio Dossier Interior
Arquitectos de interiores en Mendoza
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    Qué hacemos?

      Creamos nuevos o antiguos espacios para vos.    

    -REFORMAMOS O REHABILITAMOS VIVIENDAS PARTICULARES Y ESPACIOS COMERCIALES O PROFESIONALES  

      - DESARROLLAMOS PROYECTOS A LA CARTA: INTERIORISMO A MEDIDA, TOTAL FLEXIBILIDAD PARA DAR EL TOQUE DE PERSONALIDAD NECESARIO EN CADA CASO. 

        -HACEMOS  DIRECCIÓN DE OBRA: EJECUCIÓN GLOBAL METÓDICA Y DE MÁXIMA CALIDAD, DESDE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO HASTA SU ENTREGA: PROYECTO, GESTIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE OBRA   

     DESARROLLO DE IMAGEN GLOBAL DE MARCA: DISEÑO DE UNA IDENTIDAD CORPORATIVA Y SU REALIZACIÓN EN TÉRMINOS ESPACIALES.

    Servicios
    • Trabajos de terminación de obra
    • mantenimiento
    • desarrollos
    Áreas de servicio
    Mendoza- Argentina
    Dirección
    5500 Mendoza
    Argentina
    +54-92614242539 disfsuarez.wixsite.com/dossierinterior
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