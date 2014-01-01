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SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez
Arquitectos en La Plata
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    • Diseño de 4 Viviendas con Patio en La Plata por por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas modernas: Ideas, imágenes y decoración
    Diseño de 4 Viviendas con Patio en La Plata por por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas unifamiliares
    Diseño de 4 Viviendas con Patio en La Plata por por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas modernas: Ideas, imágenes y decoración
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    Diseño de 4 Viviendas con Patio en La Plata por por SMF Arquitectos
    Proyecto de Viviendas para la Villa Olímpica por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas multifamiliares
    Proyecto de Viviendas para la Villa Olímpica por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas multifamiliares
    Proyecto de Viviendas para la Villa Olímpica por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas multifamiliares
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    Proyecto de Viviendas para la Villa Olímpica por SMF Arquitectos
    Diseño de Casa en Managua, Nicaragua por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas modernas: Ideas, imágenes y decoración
    Diseño de Casa en Managua, Nicaragua por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas unifamiliares
    Diseño de Casa en Managua, Nicaragua por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas unifamiliares
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    Diseño de Casa en Managua, Nicaragua por SMF Arquitectos
    Diseño y Constucción de Casa Bazan en La Plata por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas unifamiliares
    Diseño y Constucción de Casa Bazan en La Plata por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas unifamiliares
    Diseño y Constucción de Casa Bazan en La Plata por SMF Arquitectos, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas unifamiliares
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    Diseño y Constucción de Casa Bazan en La Plata por SMF Arquitectos
    Fachadas realizadas por el Estudio, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas modernas: Ideas, imágenes y decoración
    Fachadas realizadas por el Estudio, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas modernas: Ideas, imágenes y decoración
    Fachadas realizadas por el Estudio, SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez SMF Arquitectos / Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel Martinez Casas modernas: Ideas, imágenes y decoración
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    Fachadas realizadas por el Estudio

    SMF Arquitectos

    SMF DESARROLLA PROYECTOS EN LOS CAMPOS DE LA ARQUITECTURA, EL DISEÑO URBANO, EL PAISAJISMO Y LA PLANIFICACIÓN. UN EQUIPO DE TRABAJO QUE INTEGRA DISTINTAS MIRADAS, PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS DENTRO D E LA ARQUITECTURA, EN UN TRABAJO CREATIVO Y COLECTIVO ATENTO A LAS CAMBIANTES Y SUGERENCIAS DE LA REALIDAD.

    NOS COMPROMETEMOS A TRABAJAR DESDE LAS IDEAS QUE FORMAN UN PROYECTO HASTA LA REALIZACIÓN MATERIAL Y REAL DE LOS MISMOS. CADA PROYECTO ES UNA OPORTUNIDAD PARA VOLVER A REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA TAREA PROFESIONAL Y COMO PODER DESDE AQUÍ MEJORARLA.

    CONSIENTE DE LA DIMENSIÓN CULTURAL DE NUESTRO TIEMPO POTENCIA SU VISIÓN DE LA ARQUITECTURA A TRAVEZ DE LA EXPERIENCIA EN EL TRABAJO COTIDIANO. DIFERENTES ENCARGOS, EMPRENDIMIENTOS PROPIOS Y PRIVADOS, Y LA PARTICIPACIÓN CONTINUA EN CONCURSOS DE ARQUITECTURA, CONFORMAN DISTINTOS ENFOQUES DE CÓMO LLEVAR A LA REALIDAD IDEAS COMPROMETIDAS CON EL HOMBRE, LA CIUDAD Y EL MEDIO AMBIENTE QUE LOS CONTIENE.

    SMF Architects

    SMF DEVEPOLS PROJECTS IN THE FIELDS OF ARCHITECTURE, URBAN DESIGN, LANDSCAPING AND PLANIFICATION. A WORK TEAM WHICH INTEGRATES DIFFERENT VIEWS, PRACTICES AND EXPERIENCES WITHIN ARCHITECTURE IN A CREATIVE AND COLECTIVE WORK CONSIDERING THE CHANGES AND SUGGESTIONS OF REALITY.

    WE ARE COMMITTED TO WORK FROM IDEAS WHICH CREATE A PROJECT TO THEIR FINAL MATERIAL AND REAL RESULT. EACH PROJECT IS AN OPORTUNITY TO RETHINK ABOUT OUR PROFESSIONAL TASK AND ALSO ABOUT HOW TO BE ABLE TO IMPROVE IT FROM HERE.  

    BEING AWARE OF THE CULTURAL DIMENSION OF OUR TIME ENHANCES THE VISION OF ARCHITECTURE THROUGH DAILY WORK EXPERIENCE. DIFFERENT JOBS, PRIVATE AND OWN UNDERTAKINGS AND THE CONTINUOUS ENTRIES IN ARCHITECTURE CONTESTS SHAPE DIFFERENT VIEWS OF HOW TO BRING TO REALITY IDEAS COMPROMISED WITH MEN, REALITY AND THE ENVIRONMENT AROUND THEM.

    Servicios
    • Arquitectura y Urbanismo en Gral. Desarrollo integral de todas las instancias del proceso de diseño. Idea
    • PROYECTO
    • Ejecucion de las Obras.
    Áreas de servicio
    La Plata, Buenos Aires, y Argentina
    Título
    SMF Arquitectos  /  Enrique Speroni, Gabriel Martinez, Juan Martín Flores
    Dirección
    calle 9 nro 1563
    1900 La Plata
    Argentina
    +54-92213035791 www.smf3.com.ar
    Aviso legal

    SMF Arquitectos

    SMF DESARROLLA PROYECTOS EN LOS CAMPOS DE LA ARQUITECTURA, EL DISEÑO URBANO, EL PAISAJISMO Y LA PLANIFICACIÓN. UN EQUIPO DE TRABAJO QUE INTEGRA DISTINTAS MIRADAS, PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS DENTRO D E LA ARQUITECTURA, EN UN TRABAJO CREATIVO Y COLECTIVO ATENTO A LAS CAMBIANTES Y SUGERENCIAS DE LA REALIDAD. NOS COMPROMETEMOS A TRABAJAR DESDE LAS IDEAS QUE FORMAN UN PROYECTO HASTA LA REALIZACIÓN MATERIAL Y REAL DE LOS MISMOS. CADA PROYECTO ES UNA OPORTUNIDAD PARA VOLVER A REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA TAREA PROFESIONAL Y COMO PODER DESDE AQUÍ MEJORARLA. CONSIENTE DE LA DIMENSIÓN CULTURAL DE NUESTRO TIEMPO POTENCIA SU VISIÓN DE LA ARQUITECTURA A TRAVEZ DE LA EXPERIENCIA EN EL TRABAJO COTIDIANO. DIFERENTES ENCARGOS, EMPRENDIMIENTOS PROPIOS Y PRIVADOS, Y LA PARTICIPACIÓN CONTINUA EN CONCURSOS DE ARQUITECTURA, CONFORMAN DISTINTOS ENFOQUES DE CÓMO LLEVAR A LA REALIDAD IDEAS COMPROMETIDAS CON EL HOMBRE, LA CIUDAD Y EL MEDIO AMBIENTE QUE LOS CONTIENE.

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