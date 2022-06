SMF Arquitectos

SMF DESARROLLA PROYECTOS EN LOS CAMPOS DE LA ARQUITECTURA, EL DISEÑO URBANO, EL PAISAJISMO Y LA PLANIFICACIÓN. UN EQUIPO DE TRABAJO QUE INTEGRA DISTINTAS MIRADAS, PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS DENTRO D E LA ARQUITECTURA, EN UN TRABAJO CREATIVO Y COLECTIVO ATENTO A LAS CAMBIANTES Y SUGERENCIAS DE LA REALIDAD.

NOS COMPROMETEMOS A TRABAJAR DESDE LAS IDEAS QUE FORMAN UN PROYECTO HASTA LA REALIZACIÓN MATERIAL Y REAL DE LOS MISMOS. CADA PROYECTO ES UNA OPORTUNIDAD PARA VOLVER A REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA TAREA PROFESIONAL Y COMO PODER DESDE AQUÍ MEJORARLA.

CONSIENTE DE LA DIMENSIÓN CULTURAL DE NUESTRO TIEMPO POTENCIA SU VISIÓN DE LA ARQUITECTURA A TRAVEZ DE LA EXPERIENCIA EN EL TRABAJO COTIDIANO. DIFERENTES ENCARGOS, EMPRENDIMIENTOS PROPIOS Y PRIVADOS, Y LA PARTICIPACIÓN CONTINUA EN CONCURSOS DE ARQUITECTURA, CONFORMAN DISTINTOS ENFOQUES DE CÓMO LLEVAR A LA REALIDAD IDEAS COMPROMETIDAS CON EL HOMBRE, LA CIUDAD Y EL MEDIO AMBIENTE QUE LOS CONTIENE.

SMF Architects

SMF DEVEPOLS PROJECTS IN THE FIELDS OF ARCHITECTURE, URBAN DESIGN, LANDSCAPING AND PLANIFICATION. A WORK TEAM WHICH INTEGRATES DIFFERENT VIEWS, PRACTICES AND EXPERIENCES WITHIN ARCHITECTURE IN A CREATIVE AND COLECTIVE WORK CONSIDERING THE CHANGES AND SUGGESTIONS OF REALITY.

WE ARE COMMITTED TO WORK FROM IDEAS WHICH CREATE A PROJECT TO THEIR FINAL MATERIAL AND REAL RESULT. EACH PROJECT IS AN OPORTUNITY TO RETHINK ABOUT OUR PROFESSIONAL TASK AND ALSO ABOUT HOW TO BE ABLE TO IMPROVE IT FROM HERE.

BEING AWARE OF THE CULTURAL DIMENSION OF OUR TIME ENHANCES THE VISION OF ARCHITECTURE THROUGH DAILY WORK EXPERIENCE. DIFFERENT JOBS, PRIVATE AND OWN UNDERTAKINGS AND THE CONTINUOUS ENTRIES IN ARCHITECTURE CONTESTS SHAPE DIFFERENT VIEWS OF HOW TO BRING TO REALITY IDEAS COMPROMISED WITH MEN, REALITY AND THE ENVIRONMENT AROUND THEM.