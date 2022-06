Portones Automaticos: tener en cuenta

Los portones automáticos ademas de ser una seguridad a la hora de guardar el auto o entrar a nuestra casa, nos entregara una mayor comodidad a nuestras vidas al llegar a casa, sin bajarse del auto podremos abrir desde un simple control remoto el portón de nuestra casa, ya sea corredizo, levadizo batiente, hoy en día hay una amplia variedad de marcas de motores y sistemas para que nuestro portón pueda ser automático y entregarnos esa seguridad y comodidad que tanto es necesaria en los tiempos que vivimos.

Estos sistemas funcionan tanto en forma automática con luz eléctrica, aunque también se puede anexar algún sistema de baterías cuando no tengamos luz, y también funcionara de forma manual, para cuando el motor falle o no tengamos luz eléctrica en nuestras casas. Estos sistemas son elegidos tanto por casas de familia, countrys, edificios y fabricas, dependiendo de la capacidad del motor y de su fuerza, se podrá utilizar en portones menos o más pesados, por lo cual siempre es un factor a tener en cuenta, el peso de nuestro portón, el motor no debe forzarse para permitir una vida útil prolongada, y evitar problemas de reparaciones y servicios innecesarios, si hacemos las cosas bien desde el principio no necesitaremos tantas reparaciones y servicios. La automatización de portones automáticos se puede realizar tanto en portones nuevos de cualquier tipo de material construido como tanto se puede usar en portones ya existentes, con unas pocas modificaciones podremos adaptar nuestro viejo portón a un sistema automático.

Los controles remotos funcionaran a cierta distancia, eso dependerá de nuestro motor, de las características del mismo, la gran mayoría soporta de 20 a 30 metros de distancia, y con tan solo apretando un botón podremos abrir nuestro portón antes de llegar a casa, siempre se recomienda mirar hacia los costados para evitar entraderas y problemas de seguridad, cada vez mas habituales en nuestros días, de por si estos sistemas nos garantizan mayor seguridad que tener que bajar del auto para colocar la llave y abrir de manera manual un portón no automático, y luego encima tener que hacer lo mismo para cerrarlo perdiendo gran parte de tiempo y poniendo en riesgo nuestra integridad física ante un hecho de robo o violencia. Los portones son el principal ingreso a nuestra casa, por eso es muy importante pensar en el estilo, el material y el diseño de nuestro portón automático. Un portón moderno sumara al diseño exterior de nuestro hogar, los portones podrán ser de chapa, reja abierta, reja cerrada, de madera, mitad madera mitad hierro, hoy se usa mucho los diseños con mayas, ademas se puede incluir un montón de accesorios estéticos.

Portones Automáticos

Tener en cuenta la construcción de los portones automáticos sean tanto levadizos, corredizos y rebatibles. Los portones automáticos levadizos poseen sistema irreversible, en caso de corte de luz posee un desbloqueo desde el interior a través de una llave, el conjunto lo forma motor tablero de comando, receptor, y dos controles remotos de dos botones que sirve para abrir un segundo portón, ademas se pueden añadir muchos mas controles remotos, tantos como necesitemos.

Portones Levadizos

Hay muchos profesionales que ofrecen el servicio completo: fabricación, venta, instalación y automatización de Portones levadizos. Portones levadizos de doble contacto, a contrapeso de perfecto balanceo, revestimiento fijo, o con puerta de escape, el marco del portón levadizo se construye con chapa B.W.G 16, el bastidor y su revestimiento en chapa 18, ideal para casas de familia.

Existen variedad de revestimientos como para nuestros portones levadizos: madera, metal desplegado, chapa perforada, rejas, como también se realiza en mismo material si desea el resto del frente haciendo juego, los diseños del portón levadizo se hacen a pedido.

Portones corredizos

Fabricación, venta, instalación de portones corredizos. consulte por nuestros Portones corredizos construidos en chapa 16 reforzados, el revestimiento chapa 18, el zócalo o base de hoja es una u chapa 14 mas refuerzos internos, el portón corredizo lleva dos ruedas aceradas acanaladas en v.

Los portones automáticos corredizos están equipados con freno electrónico, cuando el portón corredizo cierra de encontrarse con un obstáculo disminuye la fuerza eliminando la máxima presión, en caso de corte de energía se abre manualmente con llave de destrabe, el portón corredizo automático incluye tablero de comando, receptor, y dos controles remotos con dos botones para abrir opcionalmente un segundo portón, se pueden adicionar mas funciones opcionales.

Automatizado de portones

Siempre al momento de necesitar la automatización de portones es importante contactar a un especialista y profesional, ya sean levadizos, rebatibles o corredizos, cada uno posee su sistema de automatizado característicos para nuestra casa. Ademas recordar que siempre se puede convertir su actual portón manual en un portón automático.

El portón rebatible automático posee motor con engranajes acerados, se coloca uno por cada hoja, la apertura puede ser exterior o interior, posee un sistema anti aplastamiento electrónico, cada motor es autoblocante, se pueden colocar en exterior o interior, preparado para opcionales como célula fotoeléctrica, semáforo, cierre temporizado cerradura de 12 v., y luz al abrir. El sistema del portón automatico rebatible incluye: tablero de comando, receptor, y dos controles remotos de dos botones para un eventual o futuro segundo portón. Existen variedad de revestimientos como para nuestros portones rebatibles: madera, metal desplegado, chapa perforada, rejas, como también se realiza en mismo material si desea el resto del frente haciendo juego, los diseños del portón rebatible se hacen a pedido.

Portones guillotinas

Los portones recomendados para las industrias son los levadizos o guillotinas. Los sistemas guillotinas consisten en una sola columna lateral de contrapesos que pueden colocarse indistintamente en cualquiera de los dos costados. El portón se levanta mediante guías verticales. Todo el sistema de contrapeso, claves y poleas se encuentra embutido en el marco y cabezal. El sistema permite ejecutar portones de grandes dimensiones con distintos tipos de revestimientos: madera, chapa, aluminio, reja, etc.

Portones Pivotantes

