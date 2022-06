A pesar de que en nuestros tiempos existen todo tipo de materiales muy novedosos para la fabricación de mobiliario, la madera sigue siendo el material favorito de la mayoría. Y es que este material tiene una nobleza que muy pocos pueden igualar. Nos gusta la madera por su calidez, por esa cualidad orgánica tan especial, por su durabilidad ya que hasta llegando a estados desastrosos puede recuperarse con tratamientos de lijado, pulido y barnizado. La versatilidad de la madera también resulta muy seductora y puede pintarse, despintarse y volverse a pintar. Está claro que hay multitud de variedades, todas ellas con sus méritos, pero en este artículo queremos concentrarnos en la madera de pino y muy especialmente en los muebles de pino, que son grandes favoritos. Para resaltar las ventajas de los muebles de pino, es necesario remontarse a sus orígenes, cuando esta madera fue extraída de la maravillosa variedad de pinus. También vale la pena mencionar, sobretodo en tiempos en los que la conciencia ecológica ha tomado un papel protagónico, que la madera de pino es hoy en día una de las industrias más sostenibles. La madera de pino además tienen la ventaja de ser muy fácil de trabajar y más barata que otro tipo de madera, por lo cual los muebles de pino son una excelente opción para presupuestos limitados sin sacrificar la calidad. Teniendo todo esto en cuenta es fácil entender por qué los muebles de pino son y serán siempre extremadamente populares.

Vayamos a los orígenes de los muebles de pino

Pinus como se conoce al género de plantas vasculares que conocemos vulgarmente como “pinos” forman parte de la familia de las coníferas. Se trata de una especie sumamente resistente, que se desarrolla bien en suelos aunque sean arenosos y pobres. Es común ver bosques de pinos en pendientes fuertemente erosionadas, ya que sus fuertes y profundas raíces se aferran al suelo, prosperando a pesar de la adversidad del terreno. Por ser un árbol perenne, se asocia con la vitalidad y la inmortalidad en la mitología. El hombre ha utilizado la madera del pino desde tiempos inmemoriales y le ha acompañado a través de todas las adversidades que la humanidad ha tenido que enfrentar. El pino como árbol tiene mucho de místico y su relación con el hombre podría fácilmente calificarse de ancestral. Su madera se ha utilizado profusamente en la construcción de viviendas y todo tipo de edificios y los muebles de pino nos acompañan desde siempre. Los pinos crecen profusamente en todo el mundo, lo cual ha contribuido no poco a la enorme popularidad de la que gozan los muebles de pino en todas partes.

La durabilidad de los muebles de pino

Para entender por qué los muebles de pino son superiores a los confeccionados con otros tipos de madera, debemos conocer algunas de las características de esta madera. En primer lugar la madera de pino es la que presenta una mayor durabilidad y es la que mejor acepta los tratamientos necesarios para enfrentar el paso del tiempo en incluso la exposición a los elementos. En otras palabras, los muebles de pino son más duraderos que cualquier otro y más fácilmente reciclables cuando se encuentran en mal estado, ya que con algún tratamiento pueden volver sin problemas a su esplendor original.

Los muebles de madera de pino se impregnan fácilmente

La madera tiene una desventaja que puede resultar bastante molesta y por desgracia nada en esta vida es perfecto. En este caso hablamos de las termitas o parásitos que se alimentan de madera y que en poco tiempo pueden devorar un mueble dejándonos tan solo con un cascarón. Es aquí donde los muebles de pino presentan otra ventaja: son fácilmente impregnables. Esto significa que al enfrentarnos con un temido ataque de termitas, los tratamientos insecticidas que acaban con ellas se impregnan en los muebles de madera de pino más fácilmente y a mayor profundidad que cualquier otra madera, logrando así recuperarnos del ataque de los ejércitos de termitas en tiempo récord. Estos tratamientos no sólo son buenos una vez que el mal se ha presentado, ya que los muebles de pino además de presentar un alto poder de penetración, tienen una maravillosa capacidad de retención, con lo cual se les puede dar un tratamiento preventivo y reírnos de las termitas y sus fauces.

Los muebles de pino y la sostenibilidad

La madera de pino es un recurso abundante, que se maneja de manera sumamente ecológica en todo el mundo. Los pinares se gestionan de forma tal que la demanda se satisface sin poner en riesgo la especie. Por tratarse de un recurso natural abundante, la madera de pino tiene un precio más accesible que cualquier otra madera y eso es muy favorable a la hora de optar por muebles de pino para nuestra casa. Podemos tener la seguridad de que al decantarnos por muebles de pino no estamos poniendo en riesgo la extinción de la especie.

Los muebles de pino y para presupuestos limitados

Como ya lo hemos mencionado, por su misma abundancia los muebles de pino resultan más baratos que los muebles hechos con otros tipos de madera, especialmente las maderas preciosas que resultan realmente prohibitivas. Al tratarse de un material que de entrada resulta más económico, nos permite optar por muebles de mejor calidad en términos de diseño y garantía. Por su misma durabilidad, los muebles de pino resultan una inversión a largo plazo que nos acompañará toda la vida y cuando hablamos de presupuesto, esto no es poca cosa. Los muebles de pino y la resistencia mecánica Cada madera tiene características diferentes en cuanto a dureza, contracción, flexión y elasticidad o flexibilidad. No podemos decir que el pino es superior en todas, pero lo cierto es que en general, la madera de pino reúne la mejor combinación de todas estas características tan importantes a la hora de trabajar la madera. Esto hace que los muebles de pino tengan una resistencia mecánica superior a los muebles fabricados con maderas que no reúnan un buen balance de estas cualidades.

La madera de pino es fácilmente transformable y procesable

Al ser la madera de pino un material que se transforma y se procesa fácilmente, los muebles de pino resultan ideales para trabajarlos y darles las formas más extraordinarias y caprichosas. Es común ver muebles de pino fabulosamente trabajados en el diseño escandinavo y neerlandés. Ambos estilos conjugan líneas rectas y curvas en una maravillosa sinfonía que hace que sus muebles de pino sean únicos y cada vez más codiciados. Los muebles de pino resultan especialmente apropiados para cuartos de chicos, ya que las tonalidades claras de su madera resultan más alegres y ligeras que las de otros árboles. Al mismo tiempo los muebles de pino pueden pintarse de cualquier color, lo que le aportará mucha fantasía a esas estancias infantiles, haciéndolas parecer realmente de cuento. Es por eso que no nos cansamos de decir que los muebles de pino, con todas sus ventajas son la mejor elección posible para cualquier casa o departamento y nos acompañarán por toda una vida, manteniendo la juventud del primer día. Pueden dar fe de ellos los carpinteros que afirman que es una madera con la cual se sienten muy cómodos trabajando.