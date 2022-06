Litera: solución para espacios reducidos

Es un hecho que, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta cuál es su origen. Tampoco nadie se ha atribuido su creación. Eso sí: no se puede negar el hecho de que la litera o cucheta ha existido desde hace muchos años. De una forma u otra, ha ocupado los dormitorios y los recuerdos de padres y niños generación tras generación.

Litera o cucheta, este tipo de cama, recuerdo de infancia o de aventuras, reúne a chicos y grandes y, seguramente, ha sido testigo de grandes momentos. A continuación te contamos un poco de su posible origen, evolución y ventajas, sobre todo si vivís en un espacio pequeño.

¿Cuál es el origen de la litera?

Seguro que en algún momento de tu vida dormiste en una litera ya sea en la casa de un amigo, en un campamento o en algún hostal. Cómoda y funcional, también se puede acoplar en un motor home y es perfecta cuando no se dispone de mucho espacio. Pero… ¿alguna vez te preguntaste cuál era su origen? Si bien es casi imposible rastrear de dónde vienen, parece que podemos darle gracias a los antiguos egipcios. En esta civilización se encontraron algunas ideas y el concepto, que más tarde, se conocería como una litera.

A pesar de que no existen pruebas para confirmarlo, los especialistas aseguran que las camas que utilizaban los egipcios, aunque se veían drásticamente diferentes a las cuchetas modernas, tenían ciertas características en común.

Litera moderna

En la actualidad, la litera puede presentar distintos diseños. Existen gran variedad de modelos con diferentes colores y materiales. Algunas son convencionales, de estilo minimalista o tienen una forma extravagante. Pueden ser diseñadas en escuadra o de manera tradicional: una encima de otra. Hace uno siglos, el modelo moderno y más popular consistía en dos camas, una encima de la otra, cuyas formas y tamaño eran similares. Este tipo de propuesta se enfocaba más en lo funcional y era un gran complemento para espacios reducidos. En los barcos, por ejemplo, fueron en uno de los primeros lugares en que se utilizaron. De esa manera el camarote se veía un poco amplio y era más cómodo.

Las cuchetas también eran muy comunes en los campamentos o en aquellos lugares que tenían que alojar mucha gente. Pero no es todo. Además de barcos y refugios, con el paso del tiempo, este tipo de camas también comenzaron a emplearse dentro de los motorhome o casas rodantes. Diseñadas a medida es la mejor solución para sacarle provecho al espacio. En la actualidad este tipo de muebles no han variado mucho en su función: ahorrar espacio.

Sin embargo sí han cambiado mucho en cuanto a sus diseños. Algunos de ellos parecen obras de artes y pueden llegar a mostrar hasta tres camas superpuestas, complementarse con una cama marinera y hasta con un escritorio.

Diferentes materiales

Una litera ya no es la cama de madera sencilla. Actualmente las podés comprar con madera de gran calidad como nogal. También las hay de metal o con base de hierro. Esta opción es más resistente y no necesita tanto mantenimiento. Además suele ser mucho más económica. Independientemente del material que elijás siempre hay que tener muy en cuenta el tema de la seguridad sobre todo si tenés niñas o niños pequeños; definitivamente prestá mucha atención.

Lo mejor es que coloqués una baranda para evitar accidentes y que el modelo vaya acompañado de una escalera que sea fácil de subir, bajar y, claro: muy segura. En cuanto a seguridad, también es necesario que incluyas un buen sistema de iluminación. De manera que por la noche, sea mucho más sencillo subir y bajar de la cucheta. Se pueden colocar lámparas o pequeños spots, algunos diseños ya los traen integrados. Y no lo olvidés: casa segura, familia protegida.

¿Cuál es el mejor tamaño?

El mejor tamaño de una cucheta depende de quién la vaya a utilizar. Por lo general, suele tener una medida estándar. Aunque si el modelo es adulto o infantil puede variar un poco en su metraje. El tamaño, además de las necesidades del usuario, se debe ajustar a las dimensiones del espacio. Lo mejor es que no quede como que entra a empujones. Si elegís un diseño a medida, el resultado, seguro, que será mucho más favorable. Diseño personalizado Para los peques de la casa existen muchos diseños personalizados que motivan la imaginación y fantasía. Algunas cuchetas, con su forma, pueden simular ser barcos, casas, aviones entre muchos otros diseños. Pero las literas no tienen sólo que asociarse con el público infantil o adolescente. En algunos proyectos de diseño moderno o minimalista, se han convertido en verdaderos complementos. Con diseños sencillos y revestimientos que hacen la diferencia se convierten en grandes protagonistas del espacio. Por otro lado, en un dormitorio los colores no pueden estar ausentes y estas camas también se pueden acoplar a esa idea. En cereza, azul marino, plata u otros tonos, sin duda, pueden ser la pieza de mobiliario que llene de frescura y originalidad ese lugar tan especial de tu casa.

Funcionalidad: una de las claves

Pero no todo es color y diseño. Una cucheta no puede perder su funcionalidad. Algunos modelos modernos incorporan una cama marinera en la parte inferior. Esa solución es ideal para ganar espacio y se puede utilizar para cuando tenés visitas. Otros modelos son diseñados con varias cajoneras, en algunos casos se utiliza el espacio que se ubica debajo de la escalera para crear varios gabinetes.También vienen con un pequeño ropero. Esta alternativa es la más acertada si vivís en un departamento pequeño en donde lo menos que te sobra es el espacio. Una litera además de ser un lugar para dormir y guardar la ropa, además, puede incluir una zona con escritorio para trabajar o estudiar. Las opciones son numerosas y todo depende de las dimensiones del lugar, presupuesto y necesidades. Finalmente, más allá del diseño, color y funcionalidad, un punto súper importante es que la litera sea cómoda; que se pueda subir y bajar sin inconvenientes, que el diseño se adapte al espacio y sea muy seguro. Y claro, me olvidaba; que el colchón sea muy, muy confortable.