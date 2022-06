Patios internos para disfrutar de la vida en la ciudad

No hay excusas para que no puedas gozar de tu patio interior. No importa si no es lo suficientemente grande ni si su forma es alargada.

Afortunadamente, las tendencias actuales en decoración han puesto en vigencia la concepción de jardines verticales, que te permiten incorporar plantas y flores sin necesidad de que ocupen la horizontalidad .

Diseños de jardines verticales diversos pueden asombrarte por su creatividad y aprovechamiento del espacio.